VIDEO | Usa, la nipote di Floyd: “Basta crimini di odio, per favore”

Williams ha detto che negli Stati Uniti c’è “un sistema corrotto” e che “le leggi vanno cambiate” perché sono costruite in modo da penalizzare i cittadini afroamericani, come lo zio. La giovane ha continuato: “Basta crimini di odio, per favore; qualcuno ha detto: ‘Make America Great Again’, ma quando mai è stata grande l’America?”

Per l’assassinio di Floyd è stato incriminato l’agente Derek Chauvin. Arrestati anche tre suoi colleghi, presenti al momento del fermo di Floyd, tenuto per diversi minuti bloccato a terra nonostante chiedesse di essere liberato perché non riusciva a respirare.

