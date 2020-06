Spaccio di droga negli ‘orti’ a San Basilio, 38 arresti a Roma

ROMA – C’erano le vedette, i contabili, gli spacciatori e anche chi si occupava di cucinare per i pusher. Era un’organizzazione in grande stile quella in cui si articolava la rete di spaccio agli ‘orti’ di San Basilio stroncata dai Carabinieri del Comando provinciale di Roma, che dalle prime luci dell’alba sono al lavoro, nella provincia di Roma e Latina, per eseguire l’ordinanza del gip di Roma che dispone misure cautelari, emessa su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Il provvedimento riguarda 39 persone: per 31 si aprono le porte del carcere, sette verranno sottoposti agli arresti domiciliari e uno all’obbligo di firma.

Le accuse, a vario titolo, sono associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, nonché ricettazione, nel quartiere romano di San Basilio.

Il sodalizio, in particolare, aveva preferito fissare il baricentro degli affari illeciti dall’area urbanizzata del quartiere a quella più impervia e strategica dell’area rurale, comunemente chiamata ‘gli orti’ dove era più facile nascondersi e fuggire in caso di intervento delle forze dell’ordine e che, al tempo stesso, avrebbe potuto garantire un ‘mercato’ di droga aperto sia di giorno che di notte e accessibile ai tossicodipendenti.