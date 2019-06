Tg Politico, edizione del 10 giugno 2019 - DIRE.it

AMMINISTRATIVE: PD TIENE, LEGA SFONDA IN EMILIA

Sette a sette tra centrosinistra e centrodestra. E’ il bilancio di questo turno di ballottaggi che conferma la tenuta della sinistra a guida Pd alle elezioni amministrative, ma anche lo sfondamento della Lega nelle zone rosse, con la vittoria a Forli’ e Ferrara. Il Movimento cinque stelle vince solo a Campobasso. “Straordinarie vittorie della Lega ai ballottaggi- esulta Matteo Salvini- Abbiamo eletto sindaci dove governava la sinistra da settant’anni”.

STASERA VERTICE TRA CONTE E I VICE PREMIER

Stasera ci sarà il primo vertice di governo tra il premier Giuseppe Conte e i vice Salvini e Di Maio, dopo le tensioni delle elezioni europee. Nonostante i leader di Lega e Movimento 5 stelle abbiano ricominciato a parlarsi, su Palazzo Chigi soffiano ancora venti di crisi. Il presidente del Consiglio non vuole rompere con Bruxelles e lancia la sfida alla Lega: “Se vuole capitalizzare il consenso deve passare per le elezioni”, dice. Salvini chiede un segnale sulla flat tax e minaccia: “Inutile tirarla per le lunghe se cresciamo solo dello zero virgola”.

PAPA FRANCESCO ANDRA’ IN IRAQ NEL 2020

L’ira di Dio si scatenera’ contro i responsabili dei Paesi che parlano di pace e vendono le armi per fare le guerre. Così il Papa durante l’udienza con la Riunione delle Opere di Aiuto alle Chiese Orientali. Come riporta il Sir, Francesco pensa a un viaggio in Iraq l’anno prossimo, auspicando che il Paese non ricada in tensioni e conflitti mai sopiti.

ZINGARETTI CITA BERLINGUER E RISPONDE A RENZI

Il Partito democratico deve condurre una battaglia “strada per strada” attraverso “una nuova alleanza” nel Paese. Domani ricorrono i 35 anni dalla morte di Enrico Berlinguer e il segretario dem, Nicola Zingaretti, lo ricorda spiegando che nel patrimonio genetico del Pd c’è l’aspirazione a cambiare le cose. Zingaretti risponde alle critiche di Matteo Renzi sulla leadership e rilancia “il contagio con le energie democratiche e progressiste che esistono in Italia, come alternativa alla demagogia e alla retorica” di M5s e Lega.