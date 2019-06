Roma, ecco Dominio Pubblico: festival della creatività under 25

ROMA -Più di 50 eventi: 14 spettacoli di teatro, 6 di danza, 7 eventi di musica dal vivo, 4 spettacoli di circo, 9 vernissage/esposizioni di artisti visivi e installativi, 13 proiezioni di cortometraggi, 2 masterclass di alta formazione, 3 workshop e meeting nazionali e internazionali. Sono questi i numeri di ‘Dominio Pubblico, la città agli Under 25’, evento focalizzato sulla creatività di artisti con meno di 25 anni in programma dal 14 al 16 giugno e dal 21 al 23 giugno negli spazi del Teatro India – Teatro di Roma. Il progetto, presentato nel foyer del Teatro Valle, si configura come un percorso di ‘audience development‘ pensato per un gruppo di giovani spettatori attivi, anche loro under 25, chiamati non solo a selezionare e programmare tutti gli eventi presenti all’interno del festival, ma anche a occuparsi di ogni singolo aspetto della sua organizzazione. Alla conferenza hanno preso parte Giorgio Barberio Corsetti (direttore del Teatro di Roma – Teatro Nazionale), Francesca Corona (consulente artistica per la programmazione del Teatro India), Luca Fornari (direttore Atcl Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio), Tiziano Panici (direttore artistico del progetto Dominio Pubblico), la direzione artistica under 25.

Dopo il successo dello scorso anno, con 5mila presenze, Dominio Pubblico è stato riconosciuto dal Mibac come una delle 20 realtà meritevoli di finanziamento nel capitolo Promozione/Formazione del pubblico. Per il quinto anno consecutivo, il Teatro di Roma è main partner del progetto. Da quest’anno inoltre, Dominio Pubblico è anche partner di LAZIOSound, iniziativa della regione Lazio che sostiene artisti under 35 e che presenta al festival le band selezionate. Spazio anche al circo: Bigup, realtà romana molto attiva nello storico quartiere del Quadraro, animerà l’area esterna del Teatro India con eventi buskers.

La sezione Nuovo cinema under 25, invece, propone una rassegna di corti e documentari grazie alla fertile collaborazione portata avanti con Sapienza Short Film Festival, Zalib e i Ragazzi di Via della Gatta e Giro Giro Corto; la sezione contiene anche i documentari fuori concorso di Margine Operativo, Nest-Napoli Est Teatro e SodA: storie di lotte quotidiane da parte di giovani all’interno delle proprie città per creare processi partecipati di bellezza e cultura.

DOMINIO PUBBLICO, UN FESTIVAL NAZIONALE

Un festival a tutto tondo quello di Dominio Pubblico, non focalizzato solo su Roma ma su tutta la rete nazionale, con il preciso obiettivo di diffondere e tutelare le giovani realtà italiane: il progetto infatti, è il promotore del network Risonanze!, composto dalle direzioni artistiche under 30 del Festival 20 30 di Bologna e del premio Direction Under 30 del Teatro Sociale di Gualtieri. Questa sesta edizione vede il coinvolgimento di Alessandra Carloni, una delle più note illustratrici e street artist romane, che ha realizzato la veste grafica del festival. Il claim è ‘Tu, solamente sollevati’ e l’hashtag scelto #sollevatidp19: un invito ai giovani artisti a elevarsi al di sopra delle difficoltà, rendendosi portatori di bellezza e di idee per il futuro.

GLI EVENTI ALL’INTERNO DEL FESTIVAL

Il festival sarà animato anche da workshop, meeting e progetti di formazione tenuti da docenti del Dipartimento di Storia dell’arte e Spettacolo dell’Università Sapienza e da Teatro e Critica, quindi anche due masterclass: Via da qui, dedicata alla giovane danza d’autore e Bordless, nata dalla collaborazione tra Dominio Pubblico, il Teatro di Roma e la Middlesex University of London. Tra gli incontri Roma Social Forum (a cura di Scomodo in collaborazione con Dominio Pubblico) rivolto a tutta la cittadinanza romana per riflettere sui problemi che affliggono la Capitale e che vedrà l’intervento di varie realtà, piccole e grandi, affermate e non, che ogni giorno lavorano per trovare soluzioni capaci di far tornare Roma a ‘respirare’. Il racconto di molte esperienze partecipate, finite bene e finite male: un’occasione per confrontarsi con diversi esponenti del panorama culturale cittadino, un momento per mettere in luce tutte le realtà ‘scomode’ di Roma. Dominio Pubblico quest’anno è parte integrante di IndiaEstate, uno degli eventi più di successo dell’Estate Romana, e tutte le sere, al termine della regolare programmazione a partire dalle 23, proseguirà con gli eventi di Fuori Dominio che animeranno l’arena esterna del teatro con musica dal vivo e dj set.