Tg Lazio, edizione del 10 giugno 2019 - DIRE.it

ESPLOSIONE A ROCCA DI PAPA, FERITO IL SINDACO E TRE BAMBINI

Un’esplosione e’ avvenuta stamani nel palazzo del Comune di Rocca di Papa. Al momento i feriti confermati sono otto: cinque adulti, tra cui un uomo in condizioni gravissime a causa delle ustioni, e tre bambini, uno ricoverato in codice rosso al Bambino Gesu’. Tra i feriti anche il sindaco Emanuele Crestini. All’origine dell’esplosione una fuga di gas. Nella zona erano in corso lavori sulla conduttura. I Vigili del Fuoco hanno interdetto la zona evacuando le vicine scuole comunali e alcuni palazzi. Sul posto, per un sopralluogo, si e’ recato anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

ROMA, AL VIA PRIMO BILANCIO PARTECIPATIVO: 20 MILIONI SU DECORO

Saranno i romani a decidere come investire 20 milioni di euro del bilancio del Campidoglio, a patto che si tratti di progetti legati al decoro urbano. E’ quanto prevede #RomaDecide, il processo che da’ avvio alla prima esperienza di bilancio partecipativo di livello cittadino, presentato oggi dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Tutto quello che ha attinenza con il decoro viene rimesso, per 20 milioni di euro, alla libera scelta dei cittadini” ha spiegato Raggi. Il processo partecipativo si rivolge sia ai singoli cittadini, che potranno partecipare online attraverso il portale istituzionale, sia ai 15 Municipi di Roma.

DAL 13 GIUGNO ROMA SI ACCENDE CON GRANDI FILM A ISOLA TIBERINA

Si accendono i riflettori sull’Isola Tiberina con la ventincinquesima edizione del Festival cinematografico ‘L’Isola del Cinema’. Da giovedi’ 13 giugno fino al 1 settembre, romani e turisti tutte le sere, dalle 21.30, potranno ammirare un ricco programma di opere italiane e internazionali, vincitrici di premi e riconoscimenti. In scaletta film come ‘Wonder’, ‘La forma dell’acqua’, ‘L’ora piu’ buia’, ‘Ella & John’, ‘Lazzaro felice’ e ‘Il primo re’.

PARCO MONTI LUCRETILI FESTEGGIA TRENTENNALE CON STUDENTI

E’ stata una domenica di festa per gli studenti dei 13 comuni del Parco naturale regionale dei Monti Lucretili che ieri si sono riuniti all’interno del castello Savelli di Palombara Sabina. Una mattinata dedicata alla premiazione del concorso voluto dall’Ente Parco per coinvoglere i giovani nelle celebrazioni per i trent’anni dalla nascita del Parco. “Sono molto contenta e soddisfatta- ha detto Barbara Vetturini, presidente del Parco- perche’ il mio obiettivo era coinvolgere le scuole e ci siamo riusciti. Avevamo l’esigenza di scegliere un logo ma la vittoria e’ di tutti i bambini”.