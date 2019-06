Il Grande Fratello, I Guardiani della Galassia, Lo chiamavano Bulldozer: i programmi stasera in tv

ROMA – In prima serata approfondimenti e talk show, ma anche film e reality. Su Canale 5 la finale de “Il Grande Fratello“. Per gli appassionati dei supereroi Marvel da non perdere su Rai 4 (21.15) il film “I guardiani della Galassia”. Altro appuntamento interessante con il cinema è quello su Tv20 dove andrà in onda il thriller Limitless (ore 21.00) con Bradley Cooper, nei panni di uno scrittore in crisi che assume una droga grazie alla quale svilupperà capacità intellettive illimitate.

Rai 1

Con il cuore in nome di Francesco | 20.30

L’evento solidale vedrà la partecipazione di un Cast d’eccellenza tra cui: Nek, Francesco Renga, Fiorella Mannoia, Enrico Nigiotti, Fabrizio Moro, Simone Cristicchi, Dear Jack con Pierdavide Carone, Paola Turci e poi Giovanni Allevi accompagnato da un’orchestra d’Archi, il soprano Carly Paoli accompagnata dalle magiche note del flauto di Andrea Griminelli…e poi ancora Giò di Tonno, Paolo Vallesi, Amara, Antonio Mezzancella con le sue imitazioni, il Piccolo Coro dell’Antoniano che eseguirà il brano scritto appositamente da Tommaso Paradiso dei The Giornalisti, la comicità di Enrico Brignano e dulcis in fundo la straordinaria partecipazione di Renzo Arbore accompagnato dalla sua Orchestra Italiana.

Rai 2

Piacere sono un po incinta | 21.20

Commedia con Jennifer Lopez e Alex O’ Loughlin. Dopo una vita di incontri sentimentali che non portano a nulla, Zoe ha deciso che aspettare l’uomo giusto è una perdita di tempo. E poiché tra i suoi obiettivi diventare madre ha un ruolo centrale, prende la decisione di fare da sola e di tentare la strada dell’inseminazione artificiale. Ma quello stesso giorno conosce Stan e da lì a poco sboccia l’amore. Come farà a dirgli che sta aspettando un figlio?

Rai 3

Report | 21.20

Cosa unisce gruppi ultras spietati e vicini alle ‘ndrine calabresi, teoricamente appartenenti a schieramenti opposti? Report indaga ancora sulla ‘spy-story’ del suicidio del tifoso juventino che curava i rapporti tra la dirigenza bianconera e la curva dove si era infiltrata la ‘ndrangheta. Ma l’inchiesta di Federico Ruffo sugli ultras si allarga anche ad altri club.

Rete 4

Quarta Repubblica | 21.30

Nicola Porro conduce il programma di approfondimento di Rete4, dedicato ad economia e politica.

Canale 5 Grande Fratello | 21.40 Ultimo appuntamento con il reality show condotto da Barbara D’Urso.