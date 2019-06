Sequestro in Thailandia a Palazzolo, tesoriere di Cosa nostra

Palazzolo è considerato “l’indiscusso protagonista” del traffico internazionale di droga svoltosi nei primi anni Ottanta tra la Sicilia, l’estremo Oriente e gli Stati Uniti, noto con il nome di ‘Pizza connection’, le cui indagini furono coordinate dal magistrato Giovanni Falcone e dall’allora procuratore distrettuale di New York Rudolph Giuliani. Nel 1984, su richiesta dell’autorità giudiziaria italiana, Palazzolo venne arrestato in Svizzera e in attesa dell’estradizione confessò le sue relazioni con i principali protagonisti del traffico di sostanze stupefacenti: per ‘Pizza connection‘, infatti, aveva riportato in Italia una condanna in primo grado a 12 di reclusione. La sentenza era stata poi revocata in appello per l’applicazione del principio del cosiddetto ‘ne bis in idem’ internazionale (cioè l’impossibilità di essere processati due volte per lo stesso reato) proprio in considerazione dell’esistenza di una sentenza emessa dalle autorità elvetiche che lo avevano condannato a tre anni di reclusione per concorso in traffico internazionale di stupefacenti e riciclaggio.

alazzolo, originario di Terrasini, piccolo centro della costa palermitana, sfruttando un permesso concessogli dalle autorità carcerarie svizzere, e grazie a un falso passaporto, riuscì a fuggire in Sudafrica assumendo la falsa identità di Robert Von Palace Kolbatschenko. In Sudrafrica mise a sistema le sue capacità di finanziere internazionale e investì nel settore immobiliare e in numerose attività commerciali, estendendo i propri interessi anche in Namibia e Angola.

Le indagini della Dda di Palermo, che si sono avvalse anche dei canali di cooperazione internazionale, hanno consentito alla Thailandia, a seguito di una richiesta di rogatoria avanzata dalle autorità giudiziarie locali, di aprire una indagine a carico di Palazzolo con finalità di sequestro e confisca di tutto il patrimonio a lui riconducibile. In primo luogo l’Ufficio antiriciclaggio thailandese (Anti-Money Laundering Office – Amlo) ha emanato un provvedimento di congelamento dei beni riconducibili a Palazzolo mentre, successivamente, la Corte Reale civile thailandese, con propria Ordinanza emessa su richiesta del pubblico ministero competente (Office of the Attorney General – Special Litigation Division 3) ha disposto il sequestro di beni a carico dei coniugi Palazzolo, costituiti, in particolare, da un deposito bancario.