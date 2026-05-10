domenica 10 Maggio 2026

Hantavirus, Burioni: “Isolare i passeggeri perché i virus possono cambiare”

Il virologo a Che Tempo Che Fa: "Se fra cinquanta giorni non c'è stato nessun positivo, possiamo tirare un sospiro di sollievo"

Data pubblicazione: 10-5-2026 ore 22:00Ultimo aggiornamento: 10-5-2026 ore 22:09

ROMA – L’argomento ‘hantavirus’ sta generando una certa preoccupazione. Anche se l’Oms ha smentito che possa trattarsi di una potenziale epidemia come quella del Covid, i timori rimangono. Sul tema, questa sera è intervenuto anche il virologo Roberto Burioni a Che Tempo Che Fa: “Per quanto ne sappiamo in questo momento non siamo di fronte ad una nuova epidemia, però, dato che questa malattia ha un’incubazione molto lunga, quello che dobbiamo sperare è che nessuno nei prossimi 50 giorni diventi positivo. All’inizio i sintomi sono molto vaghi, febbre, difficoltà a repsirare però poi è una malattia molto grave perché ha una mortalità superiore al 30%. Non ci sono cure e non c’è neanche un vaccino o meglio c’è ma hanno deciso di non svilupparlo perché non aveva un mercato sufficiente”.

BURIONI: I VIRUS NON CONTAGIOSI POSSONO DIVENTARLO

Burioni poi ha spiegato come bisogna procedere con i passeggeri che erano a bordo della nave MV Hondius: “Questi persone vanno isolate, perché i virus possono cambiare e un virus che non è contagioso può diventarlo, però la momento il pericolo del contagio è ristretto a quelli che erano sulla nave. Quindi deve esserci una quarantina di una cinquatina di giorni. Se fra cinquanta giorni non c’è stato nessun positivo, possiamo tirare un sospiro di sollievo”.

LEGGI ANCHE: Hantavirus, uno dei passeggeri francesi rimpatriati ha accusato i primi sintomi

Leggi anche

Hantavirus, uno dei passeggeri francesi rimpatriati ha accusato i primi sintomi

di Redazione

Record per la ‘Race for the cure 2026’, a Roma oltre 200mila presenze

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»