Hantavirus, uno dei passeggeri francesi rimpatriati ha accusato i primi sintomi

ROMA – “Cinque dei nostri compatrioti presenti sul MV Hondius, focolaio di infezione da Hantavirus, sono stati rimpatriati sul territorio nazionale. Uno di loro ha manifestato sintomi durante il volo di rimpatrio. Pertanto, questi cinque passeggeri sono stati immediatamente posti in isolamento stretto fino a nuovo ordine. Sono presi in carico dal punto di vista medico e saranno oggetto di test e di un bilancio sanitario”. Lo scrive il primo ministro francese, Sébastien Lecornu su X. “Fin da questa sera, emanerò un decreto che consentirà di mettere in atto le misure di isolamento adeguate nei confronti dei casi di contatto e protettive per la popolazione generale”.

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La nave da crociera , partita lo scorso 1 aprile da Ushuaia, nella Terra del fuoco argentina, è arrivata nel porto di Granadilla, a Tenerife, alle prime ore di questa mattina. Intorno alle 11 sono iniziati i primi sbarchi.

L’OMS: “NON SARÀ UN ALTRO COVID”

Nel corso di un’incontro con la stampa di ieri, da Granadilla, il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus e ministri spagnoli dell’Interno e della Salute, hanno illustrato le diverse fasi della gestione dello sbarco e dato rassicurazioni sul rischio di contagio “assolutamente basso” per gli abitanti di Tenerife. “Questo non sarà un altro Covid”, ha assicurato il direttore dell’Oms.