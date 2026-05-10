domenica 10 Maggio 2026

Internazionali di tennis, Musetti vince e va agli ottavi: “Una vittoria sofferta”

L'azzurro ha infatti sconfitto l'argentino Francisco Cerundolo imponendosi in due set con il punteggio di 7-6, 6-4

Data pubblicazione: 10-5-2026 ore 19:12Ultimo aggiornamento: 10-5-2026 ore 19:13

ROMA – Lorenzo Musetti ha raggiunto gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, a Roma. L’azzurro ha infatti sconfitto nei 16esimi l’argentino Francisco Cerundolo imponendosi in due set con il punteggio di 7-6, 6-4.

MUSETTI: UNA VITTORIA SOFFERTA, ORA RIPOSO

Una vittoria davvero sofferta quella di Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia contro l’argentino Francisco Cerundolo. Tanto che alla fine all’azzurro è scappata anche qualche lacrima. “Purtroppo ho sofferto sin dall’inizio- ha spiegato a fine partita- Sapevo che lui gioca bene su questa superficie, e ci si sono messi anche i problemi fisici. Ho finito che non ero al 100%, ma ora penso solo a riposare”. A portare Musetti fino in fondo, centrando il successo, anche i 10.000 arrivati a vederlo sul Centrale del Foro Italico. II fatto che si fosse ripetutamente toccato le gambe e che alla fine si sia strappato via la fasciatura alla coscia sinistra ha destato qualche preoccupazione. “Ho sentito un inizio di crampi, da più parti- ha raccontato ancora- Ma ora posso riposare e prepararmi per il prossimo match”. Negli ottavi affronterà il norvegese Casper Ruud.

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di Redazione

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