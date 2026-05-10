Record per la ‘Race for the cure 2026’, a Roma oltre 200mila presenze

ROMA – La 27esima edizione della Race for the Cure di Roma batte un nuovo record con oltre 200.000 presenze, colorando di rosa il cuore della Capitale e confermandosi la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno. Organizzata da Komen Italia sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Race for the Cure, grazie al sostegno delle principali Istituzioni e dei numerosi partner, ribadisce con forza l’importanza della prevenzione e del supporto alle donne che affrontano la malattia, unendo sport, salute e solidarietà. La Race for the Cure ha come protagoniste le Donne in Rosa – donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno – e che negli anni con la loro testimonianza hanno determinato un cambiamento culturale nell’approccio alla malattia, diventando un modello di forza e speranza per le 56.000 donne che ogni anno in Italia si confrontano con il tumore del seno. Grazie al rinnovato Protocollo d’Intesa siglato tra Komen Italia e il Ministero della Cultura, tutti gli iscritti alla Race for the Cure dall’8 al 10 maggio hanno usufruito dell’ingresso gratuito nei musei statali.

Inoltre, il MiC, per dare ancora più forza a questa preziosa sinergia, ha allestito all’interno del Villaggio della Salute un suggestivo percorso tra le immagini dei monumenti italiani illuminati di rosa e le opere d’arte che hanno accompagnato le campagne di sensibilizzazione condotte con Komen Italia. Mentre decine di migliaia di partecipanti alla Race si distribuivano tra la passeggiata di 2 km, la corsa di 5 km o la gara dei 10 km – quest’anno aperta anche ai corridori amatoriali oltre che agli atleti competitivi – le imbarcazioni di 12 circoli remieri romani e anche di altre città hanno dato vita alla terza edizione di “Rowing for the Cure”, la corsa rosa sul fiume da Ponte Garibaldi a Ponte Duca d’Aosta, che ha coinvolto più di 150 persone grazie all’organizzazione di Nicolò Cavalcanti e al Patrocinio della Federazione Italiana Canottaggio.

Grande successo ha fatto registrare anche il Villaggio della Salute, coordinato dalla Presidente di Komen Italia Dott.ssa Alba Di Leone, che ha erogato oltre 5.000 prestazioni gratuite di diagnosi precoce dei tumori del seno e di altre patologie prevalenti, in particolare alle donne in condizioni di fragilità socioeconomica. Tra le novità di quest’edizione la presenza al fianco delle 8 Unità Mobili della Komen Italia, anche del Truck della Salute della Regione Lazio che ha consentito un incremento significativo del numero di prestazioni gratuite di prevenzione offerte al Villaggio Race.

I VINCITORI

L’organizzazione tecnica della corsa è stata affidata ancora una volta a GSB RUN (Gruppo Sportivo Bancari Romani) che ha proceduto anche alla premiazione degli atleti competitivi. Primi classificati: Daniele Meucci nella categoria Uomini, Aurora Bado nella categoria Donne e Ilaria Piscitelli nella categoria “Donne in Rosa”. Premiate anche tante squadre di aziende, palestre, scuole, università, associazioni, che insieme all’impegno degli oltre 2000 volontari contribuiscono ogni anno al successo sempre crescente della manifestazione.

LE ALTRE TAPPE

Dopo Roma, la Race for the Cure fara tappa anche a Bari (15 – 17 maggio), Bologna (18 – 20 settembre), Matera e Brescia in contemporanea (25 – 27 settembre), Napoli (9 – 11 ottobre) e Pescara (16 – 18 ottobre) Info e iscrizioni: www.raceforthecure.it www.komen.it . Quest’anno la Race for the Cure, oltre ai tanti appelli video dei Capitani Famosi ha avuto il sostegno anche dei cinema italiani che grazie ad ANEC, CNB Comunicazione e Palma ADV, hanno trasmesso lo spot ufficiale realizzato dalla Media Company Frame by Frame con protagonista Maria Grazia Cucinotta. Anche quest’anno, grazie alle donazioni raccolte con la Race for the Cure, Komen Italia potrà avviare progetti innovativi nell’azione di contrasto ai tumori del seno in Italia. Ad oggi, l’Associazione ha potuto investire oltre 35 milioni di euro in progetti di ricerca, prevenzione e sostegno alle donne che vivono l’esperienza di un tumore del seno. Tra questi:

– l’assegnazione di 303 premi di studio a giovani medici per progetti di ricerca o perfezionamento clinico presso centri di eccellenza in Italia e all’estero.

– lo svolgimento di 2.300 Giornate di Promozione della Salute Femminile che hanno consentito di offrire gratuitamente con le Unità Mobili ad alta tecnologia della Carovana della Prevenzione esami strumentali per la diagnosi precoce dei tumori del seno e dei tumori ginecologici a oltre 310.000 donne in 20 regioni italiane;

– l’erogazione di quasi 5 milioni di euro di contributi economici a 309 associazioni per progetti di promozione della salute in tutta Italia;

– lo svolgimento di oltre 1.950 sessioni gratuite di formazione in 345 citta’ italiane per 85.000 partecipanti tra medici di base, infermieri, ostetriche, chirurghi, anatomopatologi, psiconcologi, ginecologi, radiologi e tecnici di radiologia, farmacisti studenti e associazioni femminili;

– l’avvio di “Centri Komen Italia di Terapie Integrate in Oncologia” presso tre strutture di riferimento nazionale: il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, l’Ospedale Bellaria di Bologna e il Policlinico di Bari;

– la creazione di un Centro Universitario di Ricerca e Formazione sulle Terapie Integrate nelle neoplasie mammarie (CERITIN) in collaborazione con la Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.