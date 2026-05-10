MotoGP, Martin trionfa in rimonta in Francia. Sul podio Bezzecchi e Ogura

ROMA – Doppietta da sogno per Jorge Martin. Lo spagnolo, dopo la vittoria nella Sprint, si porta a casa anche la vittoria nel GP di Francia, classe MotoGP. Alle sue spalle altre due Aprilia: quelle di Marco Bezzecchi e Ai Ogura. Quarto Fabio Di Giannantonio, che riesce a passare Acosta nelle ultime curve. Per Martin è stata una vittoria in rimonta, visto che Al primo giro era settimo mentre Bezzecchi, in testa, cercava la fuga. Feroce la rimonta che lo ha portato prima a tallonare Bezzecchi e poi a passarlo con una manovra nella staccata che precede la terza curva del circuito di Le Mans. Se n’è andato subito, impedendo al romagnolo di rispondere. Grazie ai 25 punti incassati, si porta a -1 dal leader nella classifica generale, guidata proprio dal riminese. Per il giapponese del Trackhouse MotoGP Team, che ci era già andato vicino ad Austin ma era stato fermato da un problema tecnico, è la prima volta nella classe regina.

Nelle prime fasi il pilota più in palla sembrava Francesco Bagnaia, quinto. Al secondo giro il pilota del Ducati Lenovo Team ha infilato il compagno di marca Di Giannantonio portandosi al quarto posto. Al quinto ha ridimensionato Quartararo, al settimo Acosta. Si è così messo all’inseguimento di Bezzecchi, che aveva circa un secondo di vantaggio su di lui. Al 17esimo dei 27 giri in programma, mentre cercava di non perdere contatto da Bezzecchi, Bagnaia è caduto alla prima variante e messo fine in anticipo al fine settimana nero del Ducati Lenovo Team. Ogura, partito dal centro della terza fila al fianco di Martin, all’inizio della gara aveva fatto lo yo-yo oscillando fra la sesta e l’ottava posizione. Poi una rimonta culminata sul podio che ha visto fra le sue vittime Joan Mir (caduto mentre era sesto), Quartararo (sesto al traguardo) e Di Giannantonio, che nel finale si è ritrovato agganciato ad Acosta. Il romano ha strappato il quarto posto allo spagnolo della KTM a due curve dalla bandiera a scacchi. Si è così confermato il migliore in sella a una Ducati.

In classifica piloti Martin si avicina a Bezzecchi, avanti solo di 1 punto, mentre Di Giannantonio sale al terzo posto superando Acosta. In quella piloti, invece, Aprilia consolida il vantaggio su Ducati. Il prossimo appuntamento si disputerà la settimana prossima a Barcellona per il Gran Premio della Catalogna. La classifica Piloti (prime posizioni): Marco Bezzecchi 128 punti; Jorge Martin 127; Fabio Di Giannantonio 84. La classifica Costruttori (prime posizioni): Aprilia 162 punti; Ducati 128; Ktm 96.