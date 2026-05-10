L’Iran risponde agli Usa tramite i mediatori pakistani. Pezeshkian: “Mai piegheremo la testa”

ROMA – L’Iran ha presentato ai mediatori pakistani la sua risposta all’ultima proposta di pace inviata dagli Stati Uniti. Lo riferisce l’agenzia iraniana Irna, aggiungendo che il focus principale del piano è incentrato sulla fine della guerra nell’area. Precedentemente il portavoce del ministero degli Esteri iraniano che le considerazion di Teheran sul piano presentato dagli Stati Uniti, sarebbero arrivate solo a conclusione delle revisioni interne.

Intanto su X, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian sottolinea che quella dell’Iran non è una resa: “Mai piegheremo la testa davanti al nemico e se si parla di dialogo o negoziato, ciò non significa resa o ritirata. Al contrario, l’obiettivo è rivendicare i diritti della nazione iraniana e difendere con fermezza gli interessi nazionali”.