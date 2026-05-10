domenica 10 Maggio 2026

Festa della Mamma, la foto della premier Meloni con la figlia e gli auguri alle madri che “non si fermano mai”

La presidente del Consiglio dedica un "pensiero speciale" a tutte le mamme nel giorno della loro festa. Ecco cosa ha detto

Data pubblicazione: 10-5-2026 ore 10:20Ultimo aggiornamento: 10-5-2026 ore 10:20

ROMA – “Essere mamma è il dono più grande e, insieme, la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità ti cambia dentro: cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Ti rende più forte e più fragile allo stesso tempo. Ti insegna ogni giorno cosa significhi amare davvero, senza misura, senza condizioni. Essere mamma vuol dire esserci sempre, anche quando si è stanche. Vuol dire mettere amore nei piccoli gesti, affrontare paure e sacrifici con coraggio, trovare forza anche quando sembra di non averne più”: così la Premier Giorgia Meloni, nel giorno della festa che celebra l’amore materno. Attraverso i suoi canali social la presidente del Consiglio posta uno scatto della sua quotidianità familiare, insieme alla figlia, Ginevra e invia gli auguri a tutte le ‘colleghe’ mamme.

“UN PENSIERO SPECIALE A TUTTE LE MAMME, A QUELLE CHE CORRONO TUTTO IL GIORNO…”

“Oggi voglio dedicare un pensiero speciale a tutte le mamme- scrive infatti- a quelle che corrono tutto il giorno senza fermarsi mai, a quelle che custodiscono silenziosamente ogni preoccupazione, a quelle che donano cura, presenza e amore anche nei dettagli più invisibili. Buona Festa della Mamma a tutte voi. Per tutto quello che siete. Per tutto quello che fate. Per l’amore immenso che ogni giorno regalate al mondo”.

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