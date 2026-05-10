Hantavirus, odissea finita per la nave da incubo: è arrivata nel porto di Tenerife, presto lo sbarco dei passeggeri

ROMA – Fine dell’odissea per i151 tra passeggeri della “nave del virus”. L”imbarcazione da crociera Mv Hondius, partita lo scorso 1 aprile dalla “fine del mondo”, la città Ushuaia, nella Terra del fuoco argentina, è ora ancorata nel porto di Granadilla, a Tenerife. L’imbarcazione, dove si trova ancora il cadavere di una delle tre vittime del focolaio di Hantavirus che si è sviluppato a bordo, è stata scortata nelle prime ore di questa mattina, domenica 10 maggio, da una nave della Guardia Civile spagnola. Era attraccata al largo del molo situato nella zona sud-est dell’isola dell’Oceano Atlantico e ora, ottenuto il via libera dalla Guardia costiera, è entrata nel porto spagnolo, distante 65 chilometri da Santa Cruz, capitale di Tenerife.

Imágenes del MV HONDIUS, ya anclado en el puerto de Granadilla, en Tenerife.#GuardiaCivil #Hondius pic.twitter.com/WHt4JljiQ7 — Guardia Civil (@guardiacivil) May 10, 2026

Le immagini diffuse dai canali social della Guardia civile mostrano i preparativi di quella che di fatto si presenta come una operazione tra le più complesse mai vissute dall’isola spagnola. “È stato predisposto un dispositivo speciale per accogliere gli occupanti”, si spiega, e sono stati attivati 360 agenti, mezzi aerei e diverse imbarcazioni del servizio marittimo, le unità speciali di sicurezza della NRBQ (Nucleare, Radiologico, Biologico, Chimico) e della Grs, più le unità di sicurezza locali.

Llegada del MV #Hondius a las aguas territoriales españolas. Un buque de la #GuardiaCivil lo ha escoltado hasta el puerto de Granadilla, donde hay un preparado un dispositivo especial para recibir a los ocupantes del barco. pic.twitter.com/uW5QD3a28g May 10, 2026

La maxi operazione è stata predisposta nell’isola delle Canarie dal governo spagnolo insieme all’Oms prevede che la Mh Hondius resti ancorata al largo della costa, all’interno del porto di Granadilla. Per tutta la durata delle operazioni di sbarco dei passeggeri inoltre è stato disposto il divieto di qualsiasi navigazione a meno di un miglio nautico dalla nave.

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IL PROTOCOLLO DI SBARCO E LA QUARANTENA

Per prima cosa, saliranno a bordo medici e personale sanitario per controllare lo stato di salute dei passeggeri. In caso vi siano persone che manifestino sintomi sospetti, questi saranno immediatamente evacuati con voli medici. Tutti gli altri saranno rimpatriati con voli sanitari organizzati dai vari Paesi coinvolti (sono 23 i paesi di provenienza dei passeggeri) all’aeroporto di Teferife Sur.

I primi a scendere saranno i 14 cittadini spagnoli: il trasporto a riva verrà effettuato attraverso natanti Zodiac, poi gli sbarcati verranno trasferiti attraverso autobus speciali all’aeroporto vicino (dista solo 12 chilometri dal porto).Per loro il governo spagnolo ha disposto un confinamento di almeno sette giorni. Per i 13 cittadini olandesi a bordo, il governo dell’Aia imporrà loro una quarantena di sei settimane nelle loro abitazioni. Per i 22 britannici è previsto l’isolamento in un ospedale, infine cinque cittadini francesi saranno rimpatriati oggi stesso con un volo sanitario. Per tutti l’Oms consiglia un monitoraggio di 42 giorni. A nessuno dei passeggeri è permesso portare con sé valigie, ma solo cellulari e documenti. D’obbligo indossare mascherine Ffp2.

Alcuni membri dell’equipaggio, così come la salma di un passeggero deceduto a bordo, rimarranno sulla nave, che proseguirà poi con destinazione finale nei Paesi Bassi, dove verrà sottoposta a sanificazione. Le autorità puntano a completare i voli di evacuazione tra domenica e lunedì, ha dichiarato sabato in una conferenza stampa Maria Van Kerkhove, direttrice del Dipartimento per la gestione delle epidemie e delle pandemie dell’Oms.

L’OMS: “NON SARÀ UN ALTRO COVID”

Nel corso di un’incontro con la stampa di ieri, da Granadilla, il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus e ministri spagnoli dell’Interno e della Salute, hanno illustrato le diverse fasi della gestione dello sbarco e dato rassicurazioni sul rischio di contagio “assolutamente basso” per gli abitanti di Tenerife. “Questo non sarà un altro Covid”, ha assicurato il direttore dell’Oms.

Preparativos del dispositivo para recibir a los ocupantes del MV #Hondius en el puerto de Granadilla, en Tenerife.



Participan alrededor de 360 efectivos de la #GuardiaCivil, incluyendo medios aéreos, varias embarcaciones del ervicio marítimo, especialistas NRBQ, GRS y unidades… pic.twitter.com/yKxGn0uVYs — Guardia Civil (@guardiacivil) May 10, 2026

(video credit: guardia civil/X foto credit: ministero de sanidad/x)