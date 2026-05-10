Meteo, le previsioni di domenica 10 maggio 2026

(fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Perturbazione in transito. La giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile con cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto e precipitazioni che interesseranno maggiormente il Centro-Nord e al mattino anche il Sud peninsulare (qui in forma più irregolare). Migliora rapidamente in Sicilia dopo le piogge delle primissime ore. Venti meridionali, mari localmente mossi o molto mossi.

NORD

Pressione in rapida diminuzione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo instabile, infatti il cielo sarà spesso coperto o molto nuvoloso (qui specie al Nordest). Sono previste precipitazioni che da ovest si muoveranno verso est. Le piogge saranno più consistenti al Nordovest, più irregolari o localmente assenti altrove. Venti da sud, mari mossi e calo termico. Temperature: valori massimi attesi tra i 18 e i 21°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

Una perturbazione atlantica interessa alcune regioni. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto. Sono previste precipitazioni, localmente sotto forma di temporale, su Toscana, Umbria e Marche. Saranno meno probabili altrove. Residue piogge sulla Sardegna interna. Venti che soffieranno dai quadranti meridionali, mari mossi e calo termico. Temperature: valori massimi compresi tra i 17 e i 22 gradi su gran parte delle città

SUD E SICILIA

La pressione diminuisce sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da una mattina un po’ instabile sulle regioni peninsulari dove ci saranno delle precipitazioni a carattere irregolare. Primissime ore con ultime piogge sulla Sicilia. Nel pomeriggio ci saranno ampi spazi soleggiati, soprattutto in Sicilia e Calabria dove tra l’altro farà anche più caldo. Venti variabili. Temperature: valori massimi attesi tra i 20°C di Potenza e i 26°C di Palermo