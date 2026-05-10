domenica 10 Maggio 2026

L’oroscopo di domenica 10 maggio 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 10-5-2026 ore 7:25Ultimo aggiornamento: 10-5-2026 ore 7:25

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Giornata in lieve calo. Polemiche d’amore ma non sai rinunciare a chi ti stressa!

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Oggi buone cose per buoni eventi. Per quanto riguarda l’amore, sta per arrivare anche per te l’ora di riscuotere un meritato successo.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Una nuova situazione che porta verso soluzioni, o comunque facilitazioni che sono importanti. Ti sentirai più maturo, ma non per questo ti mancherà la voglia di svagarti e passare del tempo in piacevole compagnia.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Cerca di concludere entro oggi tutte le cose che t’interessano di più. Non tolleri gli atteggiamenti disfattisti.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Non fare errori di valutazioni e, soprattutto, cerca di essere molto ottimista, il futuro è con te! Per quanto riguarda l’amore, situazione a favore.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Favorite le tue intuizioni, è facile in questi giorni trasformare un piccolo desiderio in una realtà importante. Incontri più fortunati.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Chi ha una bella storia deve spingerla, incontri favoriti. Saprai reagire bene a ogni sollecitazione, anche le più fastidiose.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Ora devi sistemare i conti. Amore incerto e addirittura c’è chi dirà basta. Nuovi programmi.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Periodo di eventi in casa, cambiamenti importanti in vista. Otterrai comunque gratifiche e successo, perché sei forte e determinato.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Viaggi felici e nuovi incontri. Oggi c’è la serenità.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Non tutte le situazioni riescono oggi, evidentemente devi avere un attimo di pazienza per riuscire a dare spazio a soluzioni che sembrano lontane.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Sostieni pure le tue ragioni, ma non insistere più di tanto perché rischi di sbagliare. Stare al chiuso troppo tempo non è la cosa che vuoi, tuttavia una tua richiesta potrà essere esaudita.

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