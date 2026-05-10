L’oroscopo di domenica 10 maggio 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Giornata in lieve calo. Polemiche d’amore ma non sai rinunciare a chi ti stressa!
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Oggi buone cose per buoni eventi. Per quanto riguarda l’amore, sta per arrivare anche per te l’ora di riscuotere un meritato successo.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Una nuova situazione che porta verso soluzioni, o comunque facilitazioni che sono importanti. Ti sentirai più maturo, ma non per questo ti mancherà la voglia di svagarti e passare del tempo in piacevole compagnia.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Cerca di concludere entro oggi tutte le cose che t’interessano di più. Non tolleri gli atteggiamenti disfattisti.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Non fare errori di valutazioni e, soprattutto, cerca di essere molto ottimista, il futuro è con te! Per quanto riguarda l’amore, situazione a favore.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Favorite le tue intuizioni, è facile in questi giorni trasformare un piccolo desiderio in una realtà importante. Incontri più fortunati.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Chi ha una bella storia deve spingerla, incontri favoriti. Saprai reagire bene a ogni sollecitazione, anche le più fastidiose.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Ora devi sistemare i conti. Amore incerto e addirittura c’è chi dirà basta. Nuovi programmi.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Periodo di eventi in casa, cambiamenti importanti in vista. Otterrai comunque gratifiche e successo, perché sei forte e determinato.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Viaggi felici e nuovi incontri. Oggi c’è la serenità.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Non tutte le situazioni riescono oggi, evidentemente devi avere un attimo di pazienza per riuscire a dare spazio a soluzioni che sembrano lontane.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Sostieni pure le tue ragioni, ma non insistere più di tanto perché rischi di sbagliare. Stare al chiuso troppo tempo non è la cosa che vuoi, tuttavia una tua richiesta potrà essere esaudita.