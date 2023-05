Nato: “La Cina non è una minaccia, nessun piano militare”

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – “La Nato vede la Cina non come una minaccia, ma come una sfida: la differenza è che quando parliamo di questi piani militari, la Nato non lavora contro la Cina ma contro la Russia e i gruppi terroristici”. Lo ha reso noto l’Ammiraglio Rob Bauer, presidente del Comitato militare Nato, durante la conferenza stampa con la più alta autorità militare dell’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, riunita a Bruxelles.



Rispondendo a una domanda della stampa, Bauer ha sottolineato che preparare un piano militare contro la Cina “non è uno sforzo collettivo basato sulle decisioni politiche che sono state prese dai leader a Madrid”. Si può pensare a “tutti i tipi di preoccupazioni per quanto riguarda la Cina, ma in termini di minaccia militare non c’è stata quella discussione oggi”, ha concluso.