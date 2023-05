50 borse studio di studio per diventare esperti cloud: Talent Garden e Accenture lanciano un Bootcamp di quattro settimane

BARI – Il mercato del lavoro attuale presenta un’ampia mancanza di professionisti in grado di padroneggiare le tecnologie Cloud ed essere in grado di accelerare processi aziendali, ridurre i costi di gestione e migliorare la competitività sul mercato. Per colmare questo gap è nato l’Accenture Cloud Bootcamp, realizzato da Talent Garden insieme ad Accenture, società di servizi professionali leader mondiale, con l’obiettivo di formare la prossima generazione di Cloud Transformation Analyst, una delle professioni più richieste nel mondo tech con la possibilità di essere inseriti direttamente nel mondo del lavoro, nel team Accenture Cloud First di Bari.



Grazie a 50 borse di studio a copertura totale, gli studenti si formeranno nella sede Talent Garden di Bari, attraverso un percorso intensivo di 4 settimane, ideato per formare i partecipanti tramite progetti concreti e lezioni tenute da professionisti Accenture. Il master è in programma dal 12 giugno all’8 luglio 2023. Il Cloud Transformation Analyst, infatti, è la figura professionale di riferimento per la transizione dai server locali al cloud, non solo dal punto di vista operativo, ma soprattutto strategico e tecnologico. Un professionista in grado di sviluppare soluzioni innovative a supporto della trasformazione digitale utilizzando i paradigmi tecnologici emergenti e sfruttando tutto il potere dei dati e dell’intelligenza artificiale. Gli obiettivi principali di tale figura lavorativa sono l’ottenimento di una maggiore scalabilità dei processi aziendali, una riduzione dei costi dell’azienda e un incremento dell’efficacia e dell’efficienza interna. Alla fine del percorso, gli studenti potranno essere inseriti, in qualità di Cloud Specialist e Digital Consultant, nel team Accenture Cloud First, un gruppo formato da oltre 130.000 professionisti del cloud, in grado di combinare profonde competenze tecnologiche nel mondo dell’infrastruttura, delle applicazioni e dei dati e supportare i Clienti nella creazione di valore mediante la loro trasformazione digitale e l’adozione del cloud.



Alla fine del Master, gli studenti saranno in grado di utilizzare i paradigmi tecnologici emergenti come Cloud Native Solution, PaaS, Agile e Composable Architecture, potranno far parte di team che lavorano con i principali partner tecnologici a livello mondiale, tra cui AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle, ServiceNow e potranno essere inseriti in Accenture beneficiando di un contesto internazionale, dinamico e inclusivo e collaborando a stretto contatto con clienti e colleghi di ogni parte del mondo. Il Master, a cui si accede tramite un percorso di selezione con un test basato su competenze tecniche e trasversali e un colloquio motivazionale, è riservato a professionisti in grado di comprendere la parte infrastrutturale dell’architettura Cloud. Diplomati, laureandi o laureati che hanno concluso o stanno ultimando il loro percorso di studi in ambito informatico o materie STEM ma sono già proiettati verso il mondo del lavoro. Il Master si svolgerà presso la sede Talent Garden di Bari dal 12 giugno all’8 luglio 2023. Dopo la candidatura sarà necessario completare un test e affrontare un colloquio di selezione con un Orientation & Admission Specialist di Talent Garden, passaggi questi imprescindibili per poter vincere una delle borse di studio disponibili.



Secondo Lorenzo Maternini, co-founder di Talent Garden, “siamo molto felici di collaborare con Accenture per cercare i migliori talenti attraverso un Master ad hoc, costruito nella nostra sede di Bari. Una grande opportunità di sviluppo per il Sud in un settore strategico che sta guadagnando sempre più terreno in tutto il mondo. Il 90% delle aziende sta adottando il cloud e la transizione verso questa tecnologia rappresenta una grande opportunità sia per migliorare l’efficienza operativa che per promuovere la sostenibilità ambientale”.

Talent Garden Group è il più importante operatore europeo nella Digital Education per dimensioni e presenza geografica, leader per la formazione e il networking nell’ambito dell’innovazione digitale. Nata nel 2011, ha l’obiettivo di supportare talenti e imprese nella propria crescita digitale. Un modello che si è rapidamente esteso in Europa e che oggi ha portato la società ad essere presente in 12 Paesi europei diventando leader europeo del suo settore. Questo anche grazie a soci tra le più grandi famiglie italiane capitanate da TIP – Tamburi Investment Partners, ma anche da Cassa Depositi e Prestiti, Indaco e Social Capital.