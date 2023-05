Cybersicurezza, il sottosegretario Silli nomina Proietti consigliere personale

ROMA – Il sottosegretario di Stato al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Giorgio Silli, ha nominato Marco Gabriele Proietti consigliere personale in materia di cybersicurezza. L’incarico è a titolo non oneroso. Proietti è presidente e fondatore della Cyber Security Italy Foundation, la prima fondazione no profit in Italia del terzo settore sul mondo cibernetico, ed esperto di relazioni istituzionali. Nel corso degli anni ha maturato una vasta esperienza nel campo della sicurezza informatica nazionale e internazionale, grazie anche al suo impegno all’interno della Fondazione e alla promozione di numerose iniziative divulgative e formative dedicate alla diffusione della consapevolezza e della cultura cyber.

“Ringrazio il sottosegretario per la stima riservatami e per il prestigioso incarico. Sono orgoglioso e onorato dell’opportunità di servire il mio Paese in un campo così decisivo per la tutela e lo sviluppo della Nazione. Metterò in campo tutte le mie competenze per supportare il sottosegretario Silli nelle attività di protezione degli interessi nazionali in materia di cybersicurezza” ha detto Proietti commentando la nomina. Come consigliere personale, Proietti collaborerà con il sottosegretario per fornire consulenza e supporto strategico sulla gestione delle minacce informatiche e sulla difesa delle infrastrutture critiche.

Nella foto a sinistra il sottosegretario Giorgio Silli, a destra Marco Gabriele Proietti consigliere personale in materia di cybersicurezza