Filippa Lagerback e il tumore di Daniele Bossari: “Affrontato tenendoci per mano”

ROMA – Circa un anno fa Daniele Bossari ha scoperto di avere un carcinoma alla gola. Un “fulmine a ciel sereno” ha dichiarato a settembre a Verissimo il conduttore tv, ricordando il momento in cui venuto a conoscenza della malattia. Si trattava di tumore non operabile se non con gravi menomazioni. “L’unica via era la chemioterapia e la radioterapia – ha spiegato Bossari – Ma la scienza e la medicina oggi offrono la possibilità di guarigione e io mi sono affidato ai medici“.

FILIPPA LAGERBACK PARLA DELLA MALATTIA DEL MARITO DANIELE BOSSARI

Durante questo difficile periodo Bossari ha potuto contare sul sostegno e l’amore della moglie Filippa Lagerback, con cui è sposato da 5 anni, che gli è sempre rimasta a fianco. Proprio il volto noto di ‘Che Tempo Che Fa’ ha raccontato al Corriere della Sera come la coppia ha affrontato il periodo della terapia. “Quando la tempesta incalza, si lotta meglio in due – ha detto Lagerback -. Perché l’amore dà forza e la forza, insieme all’ottimismo, sono parte della cura. L’abbiamo affrontata tenendoci per mano”.

“Io non ho mai pensato alla possibilità di un domani senza Daniele – ha spiegato Lagerback -. Sinceramente sono un’ottimista cronica e anche durante la fase più acuta della malattia, non ho mai pensato al peggio. Ho fatto ciò che era giusto. Mi sono, anzi ci siamo, affidati alla scienza e abbiamo fatto quello che suggerivano i medici. Poi: certo, il cancro fa paura e anche io ho avuto momenti di grande dolore, ma li ho superati”.