Un borgo ti “cambia la vita”, provare per credere

FORLÌ – Con l’Italia finita nell’imbuto della denatalità, un piccolo paese della Romagna apre una strada per invertire la tendenza. Facendo riscoprire la serenità della vita in un piccolo borgo e diventando così una sorta di “case history”.

Affitto gratis per una settimana per provare i plus del paesino



Rocca San Casciano è un paesino di poco meno di 2.000 anime sulla collina forlivese che fino al 2020, e per tutti i 15 anni precedenti, ha sempre e solo osservato il segno negativo nei registri dell’anagrafe. Scendendo così sotto la soglia dei 1.800 abitanti. A cambiare le cose nel Comune della valle del Montone ci ha pensato il progetto “Cambia vita” attuando una vera e propria rivoluzione grazie all‘offerta di alloggio gratuito per una o due settimane a chi voglia provare la vita a Rocca San Casciano. Così si è visto finalmente un doppio segno positivo all’anagrafe: nel 2021 con 24 residenti in più, nel 2022 con 18.

“Da tutta Italia migliaia di richieste e in molti pensano a trasferirsi”

A fare breccia nei nuovi roccasancascianesi, spiegano i promotori di “Cambia vita”, sono soprattutto “il plus della vita in paese, i vantaggi di cui si può beneficiare come qualità della vita, che superano abbondantemente gli aspetti negativi”. Dal giugno 2020 sono arrivate oltre mille mail e innumerevoli telefonate da tutta Italia di persone interessate ad avere informazioni e in molti casi a valutare di trasferirsi a Rocca. Merito anche dell’attenzione mediatica catturata dall’iniziativa del Comune ideata in collaborazione con Confedilizia Forlì-Cesena e con l’associazione culturale Tradizioni Acquacheta, con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Confartigianato Forlì, Gruppo Ginestri, Fabbri Boutiques e Conad City di Rocca.