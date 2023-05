Previsioni meteo dell’11 maggio

ROMA – Allerta rossa e allerta arancione, mercoledì 10 maggio, su buona parte dell’Emilia Romagna.

Allerta gialla su quattordici regioni. Il maltempo non dà tregua e anche per domani, giovedì 11 maggio, sono previsti pioggia e temporali in gran parte d’Italia.

LEGGI ANCHE: Ancora pioggia sull’Italia, quando smetterà? Dal 4 aprile al 3 giugno ecco cosa dice il proverbio

PREVISIONI METEO 11 MAGGIO

AL NORD

Al mattino temporali e nubifragi sul Triveneto, asciutto altrove con molte nubi. Al pomeriggio instabilità diffusa su Alpi e Prealpi, con neve sui rilievi dai 1700-2000 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse, più asciutto sull’Emilia Romagna; neve ancora sui rilievi di Trentino e Friuli.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare specie sui settori Tirrenici con isolate piogge sulle coste del Lazio. Al pomeriggio instabilità diffusa con piogge e temporali sparsi. In serata residui fenomeni su Marche, Toscana e Umbria, asciutto altrove ma con cieli irregolarmente nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, isolate piogge sulle coste della Campania. Al pomeriggio instabilità in aumento su Campania, Molise, Puglia e nord della Basilicata, nessuna variazione altrove. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con ancora cieli sereni o poco nuvolosi.