Ecco il gelato al ‘gusto mamma’: pane, burro e marmellata di ciliegie

ROMA – Se fosse un gelato, quale gusto sarebbe la mamma? Forse, il miglior modo per rispondere a questa domanda è viaggiare a ritroso nel tempo e ritrovare, nei cassetti della memoria, i sapori e i profumi dell’infanzia. In occasione della festa della Mamma, che si celebra il prossimo 14 maggio, Deliveroo, una delle piattaforme dell’online food delivery, in collaborazione con la gelateria Terra di Milano, ha trasformato i ricordi più golosi nel ‘Gusto Mamma’, una ricetta nata dai ricordi Gianfranco Sampò, fondatore di Terra, e ispirata al sapore delle merende preparate da sua mamma Pina a base di pane, burro e marmellata di ciliegie.

LA RICETTA DI UN GUSTO DAVVERO PARTICOLARE

Ma come è stato realizzato questo gusto così particolare? A spiegarlo è lo stesso Sampò. “È necessario mantecare latte, burro, zucchero con la mollica del pane a lunga lievitazione. Poi si rifinisce a strati alternati con la crosta del pane saltata in padella, con il burro e la marmellata di ciliegie. Questa idea nasce dal ricordo delle merende che mia mamma Pina, originaria di Napoli, mi preparava da bambino quando vivevamo a Torino. Proprio in questa stagione ricevevamo dai parenti della Campania ceste di ciliegie, che mia madre utilizzava per preparare un confettura buonissima da spalmare con il burro sul pane”.

“La filosofia della nostra produzione- conclude- si ispira molto spesso ai ricordi, in particolare a quelli legati ai momenti dell’infanzia. Crediamo nel potere evocativo del gelato e nei gusti originali degli ingredienti senza sofisticazioni. Questo gusto è il frutto di un viaggio nella memoria ed è dedicato a mia madre, Pina. La Festa della Mamma è il giorno giusto per renderlo disponibile a tutti, celebrando così tutte le mamme!”.



Il gelato su Deliveroo continua a crescere. Nel primo trimestre di quest’anno, il numero delle gelaterie disponibili sulla App è aumentato del 32% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Dal punto di vista geografico invece, nella speciale classifica delle città con il maggior volume di ordini di gelato, calcolata sul totale degli ordini, in testa c’è Trapani, davanti a Fano, Riccione, Rimini e Osimo.

Per quanto riguarda i gusti più ordinati su Deliveroo, le creme sono nettamente preferite ai gusti a base di frutta, con il pistacchio in testa alle preferenze. A seguire, cioccolato, crema, nocciola e stracciatella. Il gelato ‘Gusto mamma’ sarà disponibile in esclusiva su Deliveroo nel weekend della Festa della Mamma, il 13 e 14 maggio. Auguri a tutte le mamme!