Cocaina da Catania a Marsala sulle auto a noleggio, 6 arresti VIDEO

PALERMO – Fiumi di cocaina da Catania a Marsala, nel Trapanese, dalla punta orientale a quella occidentale della Sicilia, a bordo di auto a noleggio. La scoperta è della Procura lilibetana, che assieme ai carabinieri ha sgominato il traffico di droga. Sei gli arrestati (tre in carcere e altrettanti ai domiciliari), mentre per altri cinque indagati è scattato l’obbligo di dimora

DUE CHILI DI COCAINA AL MESE

L’indagine, denominata ‘Fox’, ha portato anche al sequestro preventivo di due società di vendita e noleggio auto con sede a Marsala riconducibili a uno degli indagati. I carabinieri della Compagnia di Marsala hanno ricostruito diversi viaggi dal capoluogo etneo alla città lilibetana: ogni mese arrivavano circa due chili di cocaina che venivano ceduti ai pusher locali.

LA COCAINA VIAGGIAVA ANCHE IN PIENA PANDEMIA

Sette le persone arrestate in flagranza e tre i chili di cocaina sequestrati nell’indagine, oltre ai quarantamila euro in contanti ritenuti provento di spaccio. Uno di questi episodi risale al marzo 2021, in piena emergenza Covid, quando i militari fermarono un catanese e un marsalese sullo scorrimento veloce Trapani-Marsala. Nel bagagliaio dell’auto trasportavano due lastre di materiale bianco del peso di oltre due chili: era cocaina con una elevatissima percentuale di purezza, che avrebbe fruttato oltre duecentomila euro.