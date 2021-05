In Calabria assegnate 15 bandiere blu, 8 sono nel Cosentino

REGGIO CALABRIA – Sono 15 le Bandiere blu assegnate nel 2021 alla Calabria dalla Foundation for Environmental Education (FEE). Il territorio maggiormente premiato è stato quello del cosentino con 8 località: Tortona, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Trebisacce, Roseto Capo Spulico, Villapiana. In provincia di Reggio Calabria sono due le spiagge premiate: Roccella Jonica e Siderno, entrambe sul versante ionico. Nel catanzarese le bandiere sono state assegnate a Soverato e a Sellia Marina. Nel crotonese l’hanno spuntata Cirò Marina e Melissa. In provincia di Vibo Valentia spicca, ancora una volta, il borgo marinaro di Tropea.

LEGGI ANCHE: Bandiere Blu, 19 in Campania: prima regione del Sud e seconda in Italia