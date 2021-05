Tg Lazio, edizione del 10 maggio 2021

VACCINO, DAL 17 MAGGIO RICHIAMI PFIZER ESTESI A 5 SETTIMANE

Da lunedì prossimo i richiami del vaccino Pfizer nel Lazio saranno effettuati non più dopo 3 settimane dalla prima dose ma dopo 5. L’Unità di Crisi Covid della Regione ha spiegato che tutti gli interessati verranno avvisati in anticipo via sms e che l’allungamento consentirà un aumento della platea delle prime dosi del siero, già a partire da questo mese in corso, determinando così una crescita della copertura della popolazione. A titolo esemplificativo, chi doveva fare il richiamo Pfizer il 17 maggio lo farà il 31 maggio, nello stesso luogo e alla stessa ora previsti.

ZINGARETTI: GUALTIERI FORTE, LETTA: SARÀ PROSSIMO SINDACO

Non sarà Nicola Zingaretti ma Roberto Gualtieri a correre nelle primarie del centrosinistra del prossimo 20 giugno. “Quella di Gualtieri è una candidatura forte e credibile”, ha commentato il governatore del Lazio che ha aggiunto: “Solo l’alleanza di centrosinistra può riaccendere la speranza nella città e chi se ne tira fuori sbaglia di grosso”. Il segretario del Pd, Enrico Letta, che ha provato fino all’ultimo a fare candidare Zingaretti, si è detto certo che l’ex ministro del Mef sarà il prossimo sindaco della Capitale: “Il Pd ha fatto questa scelta convintamente, avrà il massimo sostegno e porterà a Roma l’idea del Next generation Eu”.

MERCOLEDÌ TAVOLO CENTRODESTRA, SALVINI: NO VETI SU BERTOLASO

La decisione di Roberto Gualtieri di candidarsi alle primarie a sindaco di Roma ha fatto ripartire la macchina del centrodestra, a caccia di un nome anche per il Campidoglio. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha confermato che mercoledì ci sarà un vertice sulle comunali, ma sembra improbabile che da quell’appuntamento escano delle soluzioni. “Se non c’e’ nessun veto su Albertini a Milano e su Bertolaso a Roma, sono l’uomo piu’ felice del mondo, da milanese di nascita e romano di residenza”, ha detto Salvini.

ROMA, A TIBURTINO III PARCO GIOCHI E MURALE PER ANNA MAGNANI

Un murale con tre volti di Anna Magnani intervallati da una rosa gialla e una rossa sulla facciata di un palazzo Ater nel quartiere capitolino Tiburtino III e un parco intitolato alla celebre attrice romana. L’opera realizzata dallo street art Lucamaleonte è stata donata dalla As Roma, dall’altro lato della strada ecco l’area attrezzata con playground, giochi per bambini e alberi cofinanziata da Regione Lazio e Ater per un costo totale di 250mila euro. “Noi siamo la Regione non il Comune- ha detto il governatore Nicola Zingaretti- Roma paga una tragedia che stiamo vivendo ma noi non ci siamo rassegnati e grazie all’Ater stiamo portando avanti tutto ciò che si può fare”.