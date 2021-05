Covid, al via i test per il certificato verde digitale. Sarà attivo da giugno

Di Alessio Pisanò

BRUXELLES – “Il certificato verde digitale sarà pronto per l’estate e faciliterà spostamenti più sicuri, tutte le operazioni sono sotto controllo. Questa settimana stiamo già procedendo con la seconda fase di sperimentazioni e crediamo che gli aspetti tecnici e legali del certificato saranno sistemati prima dell’estate”. Lo ha detto oggi il portavoce della Commissione europea Christian Wiegand, in conferenza stampa.

“In 19 Stati membri” tra cui l’Italia “con l’aggiunta dell’Islanda nelle prossime due settimane si svolgeranno dei test sui dati, che non coinvolgono cittadini o il certificato in quanto tale, ma l’infrastruttura che lo regolerà”, ha spiegato il portavoce. “Dal primo giugno il certificato sarà pronto all’uso per gli Stati membri, che potranno fruirne controllando e inserendo dati reali”.

