Prende a colpi di machete la porta della vicina di casa: denunciato 25enne a Bologna

BOLOGNA – Era ubriaco e ha preso a colpi di machete la porta di una vicina di casa, che ovviamente ha chiamato la Polizia. E per il colpevole, un 25enne italiano con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, è scattata la denuncia per porto abusivo di armi e danneggiamento aggravato. A chiamare gli agenti è stata, intorno alle 18.50 di ieri, una 48enne marocchina residente in via De Nicola a Bologna. Agli agenti la donna ha spiegato che “poco prima, mentre rientrava a casa, aveva notato il giovane, forse ubriaco, che impugnava la sciabola aggirandosi per il pianerottolo”.

Spaventata, la signora si è chiusa in casa, ma “prima di entrare nella propria abitazione- riferisce la Questura- ha notato dei solchi inferti sul muro delle scale e su una porta con maniglione antipanico”. Subito dopo l’uomo, anch’egli residente nello stabile, si è messo a colpire con un machete la porta della 48enne.

Quando i poliziotti sono arrivati, il 25enne, che era effettivamente ubriaco, ha raccontato di “essere stato minacciato da due stranieri che, a suo dire, si erano rifugiati nell’appartamento da lui colpito col machete, in cui però non risultano risiedere uomini”. Alla fine, quindi, il giovane è stato denunciato, mentre il machete è stato sequestrato.

