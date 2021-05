Roma, all’istituto Colombo un nuovo indirizzo innovativo: ‘Turismo e Sport’

ROMA – Lo sport come valore, come cultura, come lente originale con cui conoscere e trasmettere la straordinaria bellezza di Roma. I valori dell’attività sportiva e le potenzialità del turismo si incontrano nel percorso formativo dell’Istituto tecnico per il turismo ‘Colombo’ di Roma. Un’innovativa proposta didattica che offre potenzialità lavorative future dopo la scuola o l’Università. Le iscrizioni per la sezione ‘Turismo e Sport’ saranno attive da settembre 2021.



Cultura, valori, accoglienza, attività motorie: il percorso si alimenterà di tante aree trasversali di approfondimento. Studiando i principi del management del turismo e delle aziende sportive, l’analisi dei fenomeni legati al mondo dello sport, il giornalismo sportivo, studenti e studentesse potranno accumulare esperienze nel campo dell’accoglienza per un grande evento sportivo come, ad esempio, gli europei di nuoto, gli europei di atletica o la maratona di Roma.



Ragazzi e ragazze potranno inoltre contribuire a ideare itinerari suggestivi in chiave sportiva nella visita di siti artistici e monumentali, dal Colosseo dei gladiatori alla Piazza Navona delle gare dello Stadio di Domiziano, dal genio creativo di Pierluigi Nervi nelle opere della Roma olimpica all’Appia Antica cara al maratoneta Abebe Bikila. Un approccio diverso, attrattivo e spesso sottovalutato dai tradizionali flussi turistici. La proposta formativa, con il patrocinio del Municipio I di Roma Capitale, sostenuta dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, da Università e associazioni sportive, è un ulteriore contributo dell’Istituto Colombo alla ripartenza del Paese e alla ripresa del turismo nella più bella Capitale mondiale.



A fornire un contributo aggiuntivo per la formazione degli alunni, saranno anche l’ubicazione strategica dell’Istituto ‘Colombo’, che ha la sede centrale vicino ai Fori Imperiali e al Colosseo ed una sede succursale in zona Roma est; un percorso di studi che prevede lo studio di tre lingue straniere, scambi culturali e attività linguistiche all’estero; l’attenzione per l’inclusione e la personalizzazione dei percorsi, e l’esperienza maturata nel settore dell’accoglienza turistica.