Silvia Romano è atterrata a Ciampino: l’abbraccio alla famiglia e il saluto a Conte

ROMA – Silvia Romano scende la scaletta dall’aereo dell’Aise che l’ha riportata in Italia all’aeroporto di Ciampino con mascherina bianca e guanti monouso azzurri. La cooperante italiana e’ scortata da agenti dei servizi segreti, in tuta nera che copre loro il volto e anche loro con dispositivi di protezione. Silvia ha salutato con la mano procedendo in abito lungo di foggia islamica e per qualche istante ha abbassato la mascherina mostrando il sorriso. Emozionante il forte abbraccio con i familiari e poi il saluto con il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Saluti rigorosamente con i gomiti.

La cooperante e’ stata liberata ieri non lontano dalla capitale della Somalia. Alle 15 verra’ ascoltata dai Carabinieri del Ros.