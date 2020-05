Dl Rilancio, Bonelli: “Boccia assicura che non ci sarà condono edilizio”

ROMA – “Ho appena ricevuto una telefonata del ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia, che mi autorizza a rendere pubblica questa nostra conversazione, nella quale mi informa che non ci sará alcun condono edilizio e che la norma in oggetto nella bozza che sta circolando sul dl Rilancio e’ un emendamento che proviene dalle autonomie locali e che ne’ il suo ministero ne’ il Governo recepira’ nella versione definitiva dello stesso DL. Prendiamo atto di questa comunicazione e attendiamo di vedere il testo licenziato dell’atteso decreto, auspicando che contenga una visione per il futuro dell’Italia che metta al centro la conversione ecologica dell’economia, l’unica maniera per rilanciare l’occupazione e nel contempo prendersi cura dell’Italia e del Pianeta“. Cosí in una nota il coordinatore nazionale dei verdi Angelo Bonelli.