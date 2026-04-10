Ranieri sfiducia Gasp: “Io ho scelto 5-6 allenatori, tre non sono venuti. La società ha scelto lui”

ROMA – La Roma vince col Pisa, ma nel retrobottega la partita è molto più complessa. Dopo tanto silenzio, Claudio Ranieri è tornato a parlare. E l’ha fatto mostrando tutto lo scollamento evidente con Gasperini. Di fatto lo ha sfiduciato: “Io sono senior advisor della proprietà, non di Gasperini. Io ho scelto 5-6 allenatori, tre non sono venuti. La società ha scelto Gasperini. Abbiamo scelto lui per quello che aveva fatto all’Atalanta: partire con i giovani e piano piano portarli su grandi palcoscenici. Ho smesso di allenare per questo, se dobbiamo perdere un anno di costruzione lo faccio volentieri”.

“Noi ci aspettavamo proprio questo: abbiamo preso dei giovani, io e Gasperini abbiamo scelto i giocatori. Non c’è stato un giocatore che è venuto senza la sua approvazione. Ziolkowski, Venturino, Zaragoza… è vero, potevamo prendere Rowe, però non è stato preso su sua richiesta. Abbiamo cercato di dare all’allenatore una squadra che lo scorso anno è arrivata a un punto dalla Champions e dei giovani da far maturare. Se mi piacerà continuare in questo ruolo continuerò, altrimenti no. Non sto a fare il garante di nessuno, io amo la Roma. Come mi sono fatto da parte da allenatore, così potrò fare da senior advisor”.

Gasperini ha parlato del mercato, Ranieri non resta zitto: “Sia l’anno scorso hanno chiesto a me quali giocatori si potevano prendere, sia quest’anno tutti i giocatori che sono arrivati sono stati visionati da me e dall’allenatore. E’ vero che abbiamo preso Malen e Wesley, ma abbiamo preso anche tutti gli altri. Molti si sono infortunati e ci sono state altre questioni. Troppo facile dire Malen e Wesley, avevamo scelto anche Ferguson e si è perso del tempo dietro Sancho che poi non è voluto venire. Alcuni giocatori non piacevano all’allenatore e non li abbiamo presi. Prendiamoli questi giocatori, ma con il fatto del FFP abbiamo dovuto prendere tanti giocatori in prestito. Questo vuol dire che abbiamo preso dei giocatori in prestito, poi qualcuno è da Roma come Wesley e Malen e altri magari non stanno a quel livello. Pazienza, li abbiamo presi apposta. Non si sono ambientati o non vanno bene? Cambiamoli”.

“L’anno scorso c’era stata un’unione completa tra me, i giocatori e il pubblico. I tifosi ci hanno preso per mano ed è stata una cavalcata meravigliosa. Solo per 1 punto non siamo arrivati in Champions League, la squadra aveva fatto tanto. Sono stato fortunato visto che ci sono stati solo due gravi infortuni, Dybala e Saelemaekers. Oggi mi trovo in un ruolo differente. Da allenatore hai una responsabilità rapida e pratica, in campo devi saper cambiare la partita e prendere le decisioni giuste. Ora invece devi guardare, vedere e dire la tua quando interpellato”.