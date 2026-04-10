Tg Politico Parlamentare, l’edizione di venerdì 10 aprile 2026

MATTARELLA IN VISITA A PRAGA, STUDENTI CANTANO INNO MAMELI

Passeggiata sotto qualche fiocco di neve a Praga per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella questa mattina. Il capo dello Stato, in visita ufficiale nella Repubblica Ceca, ha percorso a piedi il Ponte Carlo. A salutarlo, alcuni cittadini italiani e un gruppo di studenti di Caltanisetta. Questi ultimi hanno intonato l’inno e fatto qualche foto al presidente. Mattarella si è quindi congedato augurando ai suoi concittadini una “buona passeggiata sotto la neve”. Nel corso della giornata, il capo dello Stato ha incontrato i presidenti di Camera e Senato, prima di rientrare a Roma.

POLIZIA, A ROMA FESTA PER I 174 ANNI: GLI AUGURI DI MATTARELLA

La Polizia di Stato ha celebrato oggi il 174esimo anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale a Roma, in piazza del Popolo. Da sempre, il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, “la Polizia si è posta con generosa dedizione al servizio delle libertà democratiche e dei diritti dei cittadini, orientata dai valori della Costituzione”. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha elencato i risultati del Governo in materia di sicurezza, per poi intervenire sulle recenti polemiche: “Il fatto di riscontrare sempre più spesso critiche alla nostra azione fondate su elementi estranei al merito dei provvedimenti e della visione che li ispira- ha detto- ci fa pensare che siamo dalla parte giusta”.

RAI. SCONTRO PROVENZANO-VESPA, IL GIORNALISTA: DA LUI IL PEGGIORE DEGLI INSULTI

È polemica dopo la puntata di ‘Porta a Porta’ di ieri sera. Il conduttore Bruno Vespa ha infatti redarguito ad alta voce il deputato dem, Giuseppe Provenzano, reo di aver ironizzato sulla presunta mancanza di imparzialità del giornalista. “Stia zitto”, è l’urlo rivolto al parlamentare. Usigrai e Pd chiedono un intervento della Rai. “Ha usato toni inaccettabili”, è il commento dei membri dem della vigilanza. Il centrodestra difende il conduttore: “La sua storia professionale parla per lui, solidarietà e vicinanza”, dice il capogruppo Fdi alla Camera, Galeazzo Bignami. Infine, è lo stesso Vespa a spiegare i motivi del suo gesto: “Da Provenzano ho ricevuto il peggiore degli insulti per un giornalista”.

CONTRATTI. CISL: SALARI AUMENTANO DEL 3,1% NEL 2025

Nel 2025 i salari sono cresciuti del 3,1%, superando l’inflazione (del 1,7%) per il secondo anno consecutivo. Lo segnala il report della Cisl. A fine dell’anno scorso risultano in vigore 48 contratti, che coprono 7,6 milioni di dipendenti (il 57,8%). Migliora la tempistica dei rinnovi, con l’attesa media che scende da 27,9 a 18,9 mesi. Il sindacato di via Po ricorda che restano aperti rinnovi rilevanti come quelli del credito, sanità privata, spettacolo e informazione. Per la CISL bisogna “rafforzare la contrattazione decentrata” e “sostenere i redditi più bassi con adeguate politiche fiscali”.