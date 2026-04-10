VIDEO| Spalletti, ufficiale il rinnovo con la Juventus: l’allenatore e il club insieme fino al 2028

ROMA – Adesso è ufficiale: Luciano Spalletti sarà l’allenatore della Juventus fino al 30 giugno 2028. Il tecnico toscano ha infatti rinnovato il contratto, come annunciato dal club: “Prosegue l’esperienza di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: è ufficiale il rinnovo in bianconero per l’allenatore toscano fino al 30 giugno 2028.

I primi a saperlo. La squadra sempre prima di tutto.



Spalletti 2028 – si inizia da qui ⚪️⚫ pic.twitter.com/1aJWuReyoU — JuventusFC (@juventusfc) April 10, 2026

“Siamo molto lieti di aver esteso il contratto di Luciano per altre due stagioni– ha sottolineato Damien Comolli, CEO di Juventus FC- Da quando Luciano si è unito alla nostra grande famiglia juventina, ha avuto subito un impatto molto positivo sui nostri giocatori, su tutto il Club e sull’intera comunità bianconera: è stato subito chiaro a tutti che Luciano fosse la persona giusta per guidare la squadra in un percorso di crescita. Il suo stile di gioco ambizioso rispecchia le aspettative dei nostri tifosi e del Club, e i suoi valori rappresentano la nostra identità. Abbiamo dunque deciso di proseguire insieme oltre la durata del contratto precedentemente concordata– ha aggiunto Comolli- perché riteniamo che stabilità e continuità siano due pilastri essenziali per il successo futuro. Buon lavoro, Mister! FinoallaFine”.

“La Juventus è identità”. Mister Luciano Spalletti è passato da @ Small Talk all’Allianz Stadium per raccontarci le sue emozioni dopo il rinnovo in bianconero.



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SPALLETTI RINNOVA E ASPETTA IL REGALO DAL MERCATO

Dopo il rinnovo, il regalo dal mercato: Luciano Spalletti si lega alla Juventus e attende un grande colpo in vista di un calciomercato estivo che potrebbe portare in bianconero giocatori di livello assoluto. Ne sono convinti gli esperti delle quote di Snai e Sisal, che- come riporta Agipronews- vedono nell’attacco il ruolo in cui arriverà il colpo a effetto: il ritorno in Italia di Victor Osimhen si gioca a quota 4,00, tallonato a 4,50 da Robert Lewandowski. Un testa a testa di lusso per affiancare Dusan Vlahovic: la permanenza del serbo, infatti, non sembra essere in dubbio (1,25), mentre appare decisamente più nebuloso il futuro di Jonathan David e soprattutto Lois Openda, che hanno a dir poco deluso le aspettative.

Parlando di occasioni, occhio anche a un nome che si è fatto largo tra i rumors di mercato degli scorsi giorni: parliamo di Darwin Nunez, la cui candidatura per un ritorno in Europa si fa sempre più pressante, con la Juventus in prima fila a 7,50. Non solo attacco, però, perché i bianconeri pensano anche ad aumentare la qualità a centrocampo: il nome giusto sembra essere quello di Bernardo Silva che, stanco del clima di Manchester, viene dato in bianconero a 3 volte la posta.