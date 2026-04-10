VIDEO| Spalletti, ufficiale il rinnovo con la Juventus: l’allenatore e il club insieme fino al 2028

ROMA – Adesso è ufficiale: Luciano Spalletti sarà l’allenatore della Juventus fino al 30 giugno 2028. Il tecnico toscano ha infatti rinnovato il contratto, come annunciato dal club: “Prosegue l’esperienza di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: è ufficiale il rinnovo in bianconero per l’allenatore toscano fino al 30 giugno 2028.
“Siamo molto lieti di aver esteso il contratto di Luciano per altre due stagioni– ha sottolineato Damien Comolli, CEO di Juventus FC- Da quando Luciano si è unito alla nostra grande famiglia juventina, ha avuto subito un impatto molto positivo sui nostri giocatori, su tutto il Club e sull’intera comunità bianconera: è stato subito chiaro a tutti che Luciano fosse la persona giusta per guidare la squadra in un percorso di crescita. Il suo stile di gioco ambizioso rispecchia le aspettative dei nostri tifosi e del Club, e i suoi valori rappresentano la nostra identità. Abbiamo dunque deciso di proseguire insieme oltre la durata del contratto precedentemente concordata– ha aggiunto Comolli- perché riteniamo che stabilità e continuità siano due pilastri essenziali per il successo futuro. Buon lavoro, Mister! FinoallaFine”.
SPALLETTI RINNOVA E ASPETTA IL REGALO DAL MERCATO
Dopo il rinnovo, il regalo dal mercato: Luciano Spalletti si lega alla Juventus e attende un grande colpo in vista di un calciomercato estivo che potrebbe portare in bianconero giocatori di livello assoluto. Ne sono convinti gli esperti delle quote di Snai e Sisal, che- come riporta Agipronews- vedono nell’attacco il ruolo in cui arriverà il colpo a effetto: il ritorno in Italia di Victor Osimhen si gioca a quota 4,00, tallonato a 4,50 da Robert Lewandowski. Un testa a testa di lusso per affiancare Dusan Vlahovic: la permanenza del serbo, infatti, non sembra essere in dubbio (1,25), mentre appare decisamente più nebuloso il futuro di Jonathan David e soprattutto Lois Openda, che hanno a dir poco deluso le aspettative.
Parlando di occasioni, occhio anche a un nome che si è fatto largo tra i rumors di mercato degli scorsi giorni: parliamo di Darwin Nunez, la cui candidatura per un ritorno in Europa si fa sempre più pressante, con la Juventus in prima fila a 7,50. Non solo attacco, però, perché i bianconeri pensano anche ad aumentare la qualità a centrocampo: il nome giusto sembra essere quello di Bernardo Silva che, stanco del clima di Manchester, viene dato in bianconero a 3 volte la posta.