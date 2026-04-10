Stop all’Alta Velocità Roma-Firenze: fino a 6 ore tra Milano e Roma

ROMA – Stop temporaneo alla circolazione sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze per consentire l’attivazione dell’Ertms, il sistema europeo di controllo e gestione del traffico ferroviario. Lo comunica Rfi, spiegando che l’interruzione scatterà dalla mezzanotte tra venerdì e sabato e proseguirà fino alle 15 di domenica 12 aprile.

Parallelamente, sulla linea convenzionale tra Orte e Roma Tiburtina la sospensione sarà in vigore dalle 14 di sabato alle 6 di domenica.

COME CAMBIA LA CIRCOLAZIONE

Durante lo stop, i treni ad Alta Velocità tra Roma e Firenze subiranno modifiche rilevanti. Fino alle 14 di sabato i convogli viaggeranno sulla linea convenzionale. Successivamente, i treni diretti verso sud saranno deviati sulla linea Tirrenica, poiché anche la linea lenta tra il capoluogo toscano e la Capitale non sarà disponibile fino alla mattina di domenica.

Lo stesso schema sarà applicato nella direzione opposta: prima utilizzo della linea convenzionale, poi instradamento sulla Tirrenica per garantire i collegamenti.

DISAGI E TEMPI DI VIAGGIO PIÙ LUNGHI

Le modifiche comporteranno una riduzione delle corse e un significativo allungamento dei tempi di percorrenza. In alcuni casi, il viaggio tra Milano e Roma potrà arrivare fino a circa 6 ore, il doppio rispetto agli standard dell’Alta Velocità.

La ripresa della circolazione sulla linea Av Roma-Firenze è prevista dalle 15 di domenica 12 aprile, ma in modo graduale: inizialmente con meno treni e con percorrenze ancora più lunghe per alcuni collegamenti, che continueranno a utilizzare itinerari alternativi.

Disagi anche nella mattina di lunedì 13 aprile, con una riduzione dell’offerta ferroviaria tra Orvieto Sud e Settebagni. Il ritorno alla piena normalità è atteso da martedì 14 aprile.

I LAVORI E GLI INVESTIMENTI

L’intervento è legato all’attivazione dell’Ertms (European Rail Traffic Management System), tecnologia avanzata per la supervisione e il controllo della marcia dei treni, inserita nel piano di ammodernamento della rete ferroviaria.

L’investimento complessivo è di circa 147 milioni di euro, in parte finanziati con fondi del Pnrr.

Durante i lavori saranno comunque garantiti i collegamenti nel Lazio, in particolare verso la Fiera di Roma, dove è in corso il festival Romics. Rfi ha inoltre annunciato un rafforzamento dell’assistenza ai passeggeri nelle stazioni coinvolte, mentre i sistemi di vendita sono già aggiornati con i nuovi tempi di viaggio.