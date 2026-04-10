Amazon dice addio ai vecchi Kindle: stop per i modelli più datati

ROMA – Amazon si prepara a chiudere definitivamente il supporto per i Kindle più vecchi. A partire dal 20 maggio 2026, infatti, tutti i dispositivi lanciati fino al 2012 perderanno l’accesso al Kindle Store, rendendo impossibile acquistare, scaricare o prendere in prestito nuovi ebook direttamente dagli e-reader.
La decisione riguarda numerosi modelli storici, dispositivi ancora funzionanti, ma ormai considerati obsoleti rispetto agli standard tecnologici attuali. Nelle email inviate dal colosso tecnologico, come riporta la BBC, gli utenti interessati sono stati ringraziati per essere “clienti Kindle di lunga data”, ma informati che i dispositivi rilasciati nel corso del 2012 o prima non avrebbero più ricevuto aggiornamenti a partire dal 20 maggio.
Chi possiede questi lettori potrà comunque continuare a utilizzare i libri già scaricati, ma l’esperienza d’uso sarà fortemente limitata. Inoltre, in caso di reset o disassociazione dell’account, il dispositivo potrebbe diventare inutilizzabile per l’accesso ai servizi Amazon.
I modelli Kindle interessati sono:
- Kindle: Kindle di prima generazione (2007), Kindle DX e DX Graphite (2009 e 2010), Kindle Keyboard (2010), Kindle 4 (2011), Kindle Touch (2011), Kindle 5 (2012) e Kindle Paperwhite di prima generazione (2012),
- Tablet Kindle Fire: Kindle Fire di prima generazione (2011), Kindle Fire di seconda generazione (2012), Kindle Fire HD 7 (2012), Kindle Fire HD 8.9 (2012).
La scelta rientra nella strategia dell’azienda di aggiornare il proprio ecosistema, ma ha già suscitato critiche tra gli utenti, soprattutto per il rischio di rendere inutili dispositivi ancora perfettamente funzionanti. Amazon, dal canto suo, sottolinea che si tratta di prodotti con oltre dieci anni di supporto alle spalle e invita i clienti a passare ai modelli più recenti.