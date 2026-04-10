venerdì 10 Aprile 2026

Leone XIV riceve Macron: scambio di vedute sui conflitti del mondo

Il pontefice e il presidente hanno auspicato "che si possa ristabilire la convivenza pacifica attraverso il dialogo e il negoziato"

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 10-4-2026 ore 15:53Ultimo aggiornamento: 10-4-2026 ore 15:53

ROMA – “Uno scambio di vedute sulle situazioni di conflitto nel mondo, auspicando che si possa ristabilire la convivenza pacifica attraverso il dialogo e il negoziato”: queste le parole usate dalla Santa sede rispetto alla visita di oggi in Vaticano del presidente francese Emmanuel Macron. Con lui la  première dame  Brigitte.

BRIGITTE MACRON MOGLIE DI MACRON, EMMANUEL MACRON PRESIDENTE FRANCIA, ROBERT PREVOST PAPA LEONE XIV
EMMANUEL MACRON PRESIDENTE FRANCIA, ROBERT PREVOST PAPA LEONE XIV

Il capo di Stato è stato ricevuto in udienza da papa Leone XIV e ha poi incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali.

“Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato si è fatto riferimento ai buoni rapporti esistenti tra la Santa Sede e la Francia“, si riferisce in una nota. “Ci si è poi soffermati su rilevanti questioni di carattere internazionale, con uno scambio di vedute sulle situazioni di conflitto nel mondo, auspicando che si possa ristabilire la convivenza pacifica attraverso il dialogo e il negoziato”.

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