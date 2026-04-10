Leone XIV riceve Macron: scambio di vedute sui conflitti del mondo

ROMA – “Uno scambio di vedute sulle situazioni di conflitto nel mondo, auspicando che si possa ristabilire la convivenza pacifica attraverso il dialogo e il negoziato”: queste le parole usate dalla Santa sede rispetto alla visita di oggi in Vaticano del presidente francese Emmanuel Macron. Con lui la première dame Brigitte.
Il capo di Stato è stato ricevuto in udienza da papa Leone XIV e ha poi incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali.
“Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato si è fatto riferimento ai buoni rapporti esistenti tra la Santa Sede e la Francia“, si riferisce in una nota. “Ci si è poi soffermati su rilevanti questioni di carattere internazionale, con uno scambio di vedute sulle situazioni di conflitto nel mondo, auspicando che si possa ristabilire la convivenza pacifica attraverso il dialogo e il negoziato”.