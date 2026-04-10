Report, archiviata l’inchiesta su Ranucci per la diffusione dell’audio privato dell’ex ministro Sangiuliano

ROMA – “Tre archiviazioni per Report: sulle querele presentate da siri, da Sangiuliano e la denuncia del presidente del comitato del Si, l’emerito membro della corte costituzionale Zanon. Archiviate le accuse di Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, di interferenza illecita nella vita privata, per aver pubblicato l’audio in cui si chiedeva la sospensione del contratto di Maria Rosaria Boccia“. Lo scrive sui social il conduttore di ‘Report’ Sigfrido Ranucci.

Nel post aggiunge: “Archiviata anche denuncia di Siri per aver pubblicato mail dove si raccontava del suo ruolo e del prof. Mollica sulla costruzione del Ponte di Messina. E l’Agcom ha archiviato anche la denuncia da parte del Presidente Zanon del comitato Si riforma, ex membro della Corte Costituzionale, secondo il quale il sottoscritto aveva violato Par Condicio. Non è così”. Il conduttore conclude: “Siamo felici che la bontà del metodo di lavoro di Report sia stato ancora una volta confermato“.