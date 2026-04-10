Carta d’identità elettronica: a Roma dal 13 aprile un nuovo punto di rilascio a via Petroselli

ROMA – A partire da lunedì 13 aprile e fino al 31 luglio 2026 sarà attivo tutti i giorni un nuovo punto dedicato al rilascio della Carta d’Identità Elettronica presso la sede di via Petroselli 52.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni straordinarie introdotte dall’Amministrazione per accompagnare la fase di progressiva sostituzione delle carte d’identità cartacee, in scadenza entro il 3 agosto 2026, con il nuovo documento elettronico.

Il servizio sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14, mentre nelle giornate di sabato e domenica seguirà la modalità PIT già adottata negli altri punti dedicati. Presso la struttura saranno attive due postazioni per il rilascio della CIE, con particolare riferimento alle richieste di sostituzione delle carte cartacee, in modo da garantire un supporto concreto ai cittadini coinvolti in questa fase di transizione.

Le prenotazioni potranno essere effettuate attraverso l’Agenda CIE , con disponibilità degli appuntamenti caricata ogni venerdì per la settimana successiva, secondo una modalità ormai consolidata e già in uso negli altri punti PIT della città.