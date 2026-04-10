Dall’1 luglio aumenta il costo del biglietto al Pantheon: resta gratis per i romani. Ecco quanto costerà

ROMA – Il biglietto di ingresso al Pantheon passa da 5 a 7 euro, ma resta gratis per i romani. Le nuove tariffe entreranno in vigore a partire dal 1 luglio. Gli incrementi sul ticket saranno dedicati alle biblioteche di prossimità e a quelle delle aree disagiate o interne. Lo stabilisce la nuova Convenzione tra Ministero della Cultura e Diocesi di Roma, firmata oggi, che disciplina il regolamento d’uso del Pantheon – Basilica di Santa Maria ad Martyres. Il nuovo importo si riferisce al biglietto intero, restano invariati il biglietto ridotto a 2 euro per i giovani tra i 18 e i 25 anni e tutte le gratuità attualmente previste.

Il testo è stato sottoscritto al Ministero della Cultura alla presenza del Ministro, Alessandro Giuli, dal Vicario Generale per la Diocesi di Roma, Cardinale Baldassarre Reina, dall’Arciprete Rettore del Capitolo di Santa Maria ad Martyres, Mons. Daniele Micheletti, e dal Capo Dipartimento per la Valorizzazione culturale, Alfonsina Russo. Hanno partecipato il Vicegerente della Diocesi di Roma, Renato Tarantelli Baccari, il Capo di Gabinetto del MiC, Valentina Gemignani e il Direttore generale per il Piano Olivetti, Stefano Lanna.

IL MOTIVO DELL’INCREMENTO

L’incremento di 2 euro per ciascun biglietto, si legge nel comunicato del MiC, sarà destinato alle azioni previste nell’ambito del Piano Olivetti per la Cultura e, nello specifico, al sostegno alle Biblioteche di prossimità delle zone disagiate e delle aree interne. Queste nuove risorse contribuiranno a sostenere interventi volti a rafforzare l’accesso alla cultura, promuovere la produzione culturale e artistica, valorizzare biblioteche e presìdi culturali diffusi, nonché incentivare progetti di rigenerazione sociale nei territori marginali. In questo modo si rende strutturale il sostegno alle biblioteche già realizzato dal Decreto Cultura, che ha contribuito al rilancio della filiera editoriale italiana nei primi mesi del 2026, generando un incremento di valore pari a 11,3 milioni di euro e di 569mila copie rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La nuova Convenzione consolida un modello di gestione in cui la valorizzazione di uno dei monumenti più rappresentativi e visitati del patrimonio nazionale – circa 4 milioni e mezzo di visitatori nel 2025 – si traduce in un sostegno concreto alla diffusione della cultura e allo sviluppo di iniziative con ricadute sul tessuto sociale della Nazione.