venerdì 10 Aprile 2026

VIDEO| Mattarella passeggia sul Ponte Carlo a Praga e incontra alcuni studenti siciliani che intonano l’Inno di Mameli

I ragazzi e le ragazze hanno fatto qualche foto al presidente divertito, che si è congedato augurando ai suoi conterranei una "buona passeggiata sotto la neve"

di Ugo CataluddiData pubblicazione: 10-4-2026 ore 13:33Ultimo aggiornamento: 10-4-2026 ore 13:33

ROMA – Passeggiata sotto qualche fiocco di neve a Praga per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella questa mattina. Il capo dello Stato, in visita ufficiale nella Repubblica Ceca, ha percorso a piedi il Ponte Carlo, nel corso della sua visita ufficiale in Repubblica Ceca. A salutarlo, un gruppo di cittadini italiani e un gruppo di studenti di Caltanisetta. Questi ultimi hanno intonato l’inno e hanno fatto qualche foto al presidente divertito, che si è congedato augurando ai suoi conterranei una “buona passeggiata sotto la neve”.

Nel corso della mattinata, Mattarella ha incontrato, a Palazzo Thun, il presidente della Camera dei deputati, Tomio Okamura. L’ultimo impegno della visita ufficiale è a palazzo Valdstejn, dove è in programma la colazione con il presidente del Senato, Miloš Vystrcil. Al termine, il capo dello Stato rientrerà a Roma.

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