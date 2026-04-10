VIDEO| Mattarella passeggia sul Ponte Carlo a Praga e incontra alcuni studenti siciliani che intonano l’Inno di Mameli

ROMA – Passeggiata sotto qualche fiocco di neve a Praga per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella questa mattina. Il capo dello Stato, in visita ufficiale nella Repubblica Ceca, ha percorso a piedi il Ponte Carlo, nel corso della sua visita ufficiale in Repubblica Ceca. A salutarlo, un gruppo di cittadini italiani e un gruppo di studenti di Caltanisetta. Questi ultimi hanno intonato l’inno e hanno fatto qualche foto al presidente divertito, che si è congedato augurando ai suoi conterranei una “buona passeggiata sotto la neve”.

Praga, il Presidente Mattarella 🇮🇹 incontra alcuni cittadini italiani durante la Visita Ufficiale nella Repubblica Ceca 🇨🇿 pic.twitter.com/Y4KJ8jCgIr — Quirinale (@Quirinale) April 10, 2026

Nel corso della mattinata, Mattarella ha incontrato, a Palazzo Thun, il presidente della Camera dei deputati, Tomio Okamura. L’ultimo impegno della visita ufficiale è a palazzo Valdstejn, dove è in programma la colazione con il presidente del Senato, Miloš Vystrcil. Al termine, il capo dello Stato rientrerà a Roma.