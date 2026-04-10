Carburanti, Pichetto: “A fine aprile faremo la valutazione sulle accise. Sul gas siamo tranquilli”

ROMA – “A fine aprile faremo la valutazione sulle accise. Prorogare vuol dire tassare tutti i cittadini perché si tratta di ribaltare su altri o sul sistema più allargato l’onere che è di quasi un miliardo al mese, quindi un onere pesante. La misura non può essere fatta a debito perché rischieremmo di sforare il 3% di deficit con conseguenze sui tassi di interesse e sulla credibilità. Verrebbe a costare molto di più agli italiani”. Lo afferma il ministro Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica a ’24 Mattino’ su Radio 24.

“Verso il 28-29 di aprile se i prezzi delle forniture saranno ancora alte verrà fatta una valutazione. Vorrei ricordare anche la tempistica però, perché è vero che oggi i prezzi sono ancora alti ma ciò che viene venduto oggi probabilmente è stato comprato due mesi fa, quando erano basse. Bisogna capire anche ciò rispetto ai contratti di fornitura e ai contratti a termine di fornitura. È molto complesso, poi come in ogni mercato c’è chi guadagna di più e chi perde di più, il ruolo dello Stato è anche controllare tutto questo”.

“SUL GAS SIAMO TRANQUILLI”

“Queste misure si assumono quando si arriva alla carenza di carburante o combustibile. Noi non abbiamo la condizione di carenza: io sono tranquillo per quanto riguarda la fornitura di gas, la tempistica e per il petrolio possono esserci delle disfunzioni dovute ad alcuni blocchi. Vorrei però ricordare che solo una settimana fa abbiamo rilasciato, in solidarietà, 10 milioni di barili di petrolio, circa il 12% del nostro stoccaggio. Pertanto, le misure si prendono quando manca”, conclude Pichetto Fratin.