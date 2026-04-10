L’Università di Bologna aspetta 10 studenti da Gaza, parte raccolta fondi: l’obiettivo è raccogliere 35 mila euro

BOLOGNA – Vincitrici e vincitori di borse di studio. Ma ancora bloccati nella Striscia di Gaza. Sono 10 gli studenti e le studentesse palestinesi, tra cui una giovane mamma di una bimba di tre anni, ancora in attesa di poter arrivare a Bologna, dove sono iscritti ai corsi di Matematica e di Ingegneria dell’automazione, e al Conservatorio. I quattro giovani e le sei giovani sono però stati inseriti nella lista prioritaria per l’evacuazione, grazie agli sforzi della diplomazia. Sono quindi attesi sotto le Due torri nelle prossime settimane, per poter iniziare il secondo semestre e sostenere gli esami fino a ottobre. Intanto, la rete di solidarietà sul territorio si è già attivata. Il Collegio superiore dell’Alma Mater e l’Azienda regionale per il diritto allo studio (Ergo) si sono impegnate a garantire vitto e alloggio per il periodo iniziale, mentre un gruppo di docenti ha coperto le spese per l’assicurazione sanitaria.

L’Antoniano inoltre assicurerà i pasti a partire da aprile, mentre la cooperativa ‘Camilla’ offre ospitalità e supporto organizzativo. Altre realtà del territorio come Bologna per Gaza, cooperativa Ex Aequo e Coop Alleanza 3.0 offrono infine supporto per divulgare l’iniziativa. Ma tutto questo ancora non basta. Serve infatti denaro per il momento in cui l’evacuazione da Gaza sarà effettiva e per i generi di prima necessità una volta che i giovani saranno arrivati in Italia. Per questo, oggi pomeriggio alle 18 è in programma al Teatro San Severino un’iniziativa di raccolta fondi a favore delle 10 studentesse e studenti palestinesi in arrivo all’Alma Mater. L’iniziativa è diffusa anche attraverso la piattaforma Buonacausa.org (questo il link della raccolta) dedicata ai progetti di solidarietà.

OBIETTIVO RACCOGLIERE 35 MILA EURO

“Con questa operazione- spiegano gli organizzatori del crowdfunding per gli studenti di Gaza attesi a Bologna- oltre a sostenerli economicamente, si favorirebbe soprattutto la loro evacuazione, al momento bloccata ma già presente in una lista prioritaria, attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni italiane a garanzia del riconoscimento del diritto allo studio”. Durante la serata saranno quindi raccolti “i fondi necessari per finanziare il viaggio dei borsisti da Gaza a Bologna“. Chi fugge oggi dalla Striscia, spiegano ancora gli organizzatori, “arriva in Italia con nulla. Nelle evacuazioni precedenti, gli studenti non hanno potuto portare con sé nemmeno una valigia. Quando arriveranno a Bologna, avranno bisogno di tutto: vestiti, scarpe, libri, materiale didattico e il pagamento delle tasse universitarie”.

È stato stimato che “per permettere a ciascuno di loro di vivere con serenità e dignità servano almeno 350 euro al mese”. L’obiettivo minimo del crowdfunding è quindi di 35.000 euro. “Questa cifra coprirà le spese vive di tutti i 10 studenti fino a ottobre– affermano gli organizzatori- se supereremo questo traguardo, potremo garantire loro la possibilità di restare anche per l’anno accademico successivo e richiedere lo status di rifugiati per completare gli studi”.