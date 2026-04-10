Tragedia sul lavoro a Palermo, crolla il cestello di gru: morti due operai

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PALERMO – Tragedia del lavoro a Palermo, dove due operai sono morti a seguito del crollo di un cestello per lavori edili in via Ruggero Marturano. Il cestello ha sfondato parzialmente la tettoia di una officina di pneumatici che si trova al piano terra dello stabile.

UIL: NON SI PUÒ MORIRE COSÌ, LA SICUREZZA NON RESTI SOLO UNA PAROLA NEI PROTOCOLLI

La segretaria generale della Uil Sicilia, Luisella Lionti, esprime “profondo cordoglio per la terribile tragedia” avvenuta questa mattina in via Ruggero Marturano. Un terzo lavoratore si sarebbe salvato, finendo sul deposito di copertoni di un’officina, e un altro è rimasto ferito.

“Siamo di fronte all’ennesima drammatica conferma – dice Lionti – di quanto la sicurezza nei luoghi di lavoro continui a essere una vera emergenza nazionale. È inaccettabile che si possa morire mentre si lavora. Ogni vita spezzata è una ferita per tutti noi e un richiamo alla responsabilità di istituzioni e imprese. Bisogna investire in prevenzione, formazione e controlli continui, perché dietro ogni numero ci sono persone e famiglie”.

La Uil Sicilia si stringe alle famiglie delle vittime e chiede che venga fatta piena luce sulle cause dell’incidente. “Serve una svolta concreta e immediata – conclude Lionti – affinché la sicurezza non resti solo una parola nei protocolli ma diventi realtà quotidiana per ogni lavoratore”.

SINDACO PALERMO: TRAGEDIA OPERAI COLPISCE INTERA COMUNITÀ

“Palermo oggi si ferma, si raccoglie e si unisce nel dolore. La tragedia avvenuta oggi in via Ruggero Marturano colpisce nel profondo l’intera comunità palermitana. Due lavoratori hanno perso la vita mentre svolgevano il proprio lavoro, in un contesto che dovrebbe essere sempre sinonimo di dignità, sicurezza e tutela. A loro va il nostro pensiero più commosso e rispettoso”. Lo dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

“A nome della città di Palermo esprimo il più sincero cordoglio alle famiglie delle vittime, alle quali ci stringiamo con affetto e partecipazione autentica in questo momento di dolore incolmabile – aggiunge -. Desidero, inoltre, rivolgere un pensiero al lavoratore rimasto ferito, attualmente ricoverato in gravi condizioni: a lui va il nostro augurio più forte di pronta guarigione, insieme alla vicinanza ai suoi familiari che stanno vivendo ore di angoscia. Non è accettabile che si continui a morire mentre si lavora. Il rispetto della vita deve essere sempre la priorità assoluta. Da questo dolore deve nascere un impegno ancora più forte affinché tragedie come questa non si ripetano mai più”.