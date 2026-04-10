Commercio, Cciaa Roma: “Al via la terza edizione di ‘Idee per il futuro'”

ROMA – Sta per tornare a Roma, presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma (in piazza di Pietra), la terza edizione di ‘Idee per il futuro, nel cuore di Roma’: cinque giorni di incontri, dal 14 al 18 aprile 2026 con alcune tra le voci più autorevoli del giornalismo, della filosofia, della psicoanalisi, della scena culturale, dell’impresa e delle Istituzioni italiane ed europee.

I protagonisti sono Aldo Cazzullo, Roberto Cacciapaglia, Brunello Cucinelli, Chiara Francini, Dario Fabbri, François Hollande, Massimo Recalcati, Anna Samueli, Agnese Scappini, Luca Zaia e il Cardinale Matteo Maria Zuppi. L’iniziativa è organizzata e promossa dalla Camera di Commercio di Roma, ideata da Marilisa Capuano e Paolo Conti per l’Associazione Futuro delle Idee: un evento dal respiro internazionale che intreccia visioni e linguaggi per leggere la complessità del presente.

TAGLIAVANTI: “UN LABORATORIO IN CUI LA CITTÀ È RICONOSCIUTA COME PROTAGONISTA NATURALE DI UN DIALOGO CHE RIGUARDA L’ITALIA E L’EUROPA”

“L’ambizione del Festival- afferma Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma- è offrire alla Capitale, e non solo, uno spazio stabile di confronto alto, aperto, plurale. Non un osservatorio su Roma, ma un laboratorio in cui la città è riconosciuta come protagonista naturale di un dialogo che riguarda l’Italia e l’Europa. Viviamo uno scenario geopolitico ed economico di estrema incertezza, per la sovrapposizione di situazioni di grande complessità e il continuo emergere di sfide inedite. E i temi al centro degli incontri di questa terza edizione riflettono questa realtà”. Attraverso ‘Idee per il Futuro, nel cuore di Roma’ la Camera di Commercio intende quindi “offrire alle imprese e ai cittadini una chiave interpretativa delle complessità del presente e dei possibili scenari futuri, così da poter affrontare nel modo migliore le profonde trasformazioni in atto“.

CAPUANO: “IL FESTIVAL CRESCE, SI CONSOLIDA E TROVA UN PESO SEMPRE PIÙ RILEVANTE NELLA PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELLA CAPITALE”

‘Idee per il futuro’, fa sapere Marilisa Capuano, non replica formule già viste, ma “costruisce uno spazio stabile e riconoscibile in cui la diversità dei linguaggi e delle esperienze diventa uno strumento per leggere la complessità del presente. Giornalisti, filosofi, psicoanalisti, imprenditori, artisti e rappresentanti delle istituzioni non si limitano a esporre il proprio punto di vista: dialogano, si confrontano e mettono in relazione prospettive diverse. Questa terza edizione segna un passaggio importante: il festival cresce, si consolida e trova un peso sempre più rilevante nella programmazione culturale della Capitale. La qualità e la trasversalità degli ospiti riflettono un’ambizione precisa, quella di offrire contenuti di alto profilo senza perdere apertura e accessibilità. È proprio questo equilibrio, insieme alla profondità dei temi affrontati, a rendere il progetto vivo e in continua evoluzione”.

Il filo conduttore di questa edizione è ispirato alle parole di Eleanor Roosevelt: “Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”. I temi al centro degli incontri 2026 insistono sui grandi snodi del nostro tempo: i nuovi assetti geopolitici e il ruolo dell’Europa nello scenario globale; la posizione dell’Italia nel Mediterraneo; il governo dei territori e la responsabilità delle classi dirigenti; l’evoluzione dell’impresa tra competitività ed etica; il significato del lavoro e della leadership in una società in rapido cambiamento. E, accanto a questi, una riflessione più intima, ma non meno decisiva: identità culturale, memoria storica, educazione, fragilità, narrazione pubblica.

TANTI GLI OSPITI ILLUSTRI

Apre il festival Aldo Cazzullo (martedì 14 aprile, ore 18), giornalista e scrittore, voce storica del Corriere della Sera, con un racconto dedicato a San Francesco nell’anno in cui si celebrano gli 800 anni dalla morte del patrono d’Italia. L’analista geopolitico e direttore del magazine Domino, Dario Fabbri (mercoledì 15 aprile, ore 17) proporrà una lettura lucida del legame transatlantico e del destino dell’Occidente. Il Cardinale Matteo Maria Zuppi (mercoledì 15 aprile, ore 18.30), Arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, già inviato pontificio per la pace nel conflitto russo-ucraino, dialogherà su futuro e responsabilità sociale. E ancora: Agnese Scappini (giovedì 16 aprile, ore 17), psicologa clinica e terapeuta, offrirà strumenti concreti di crescita personale e consapevolezza interiore. L’attrice e scrittrice Chiara Francini (giovedì 16 aprile, ore 18.30) sarà protagonista di una conversazione sulla sua carriera tra teatro e cinema, in un racconto personale tra esperienze e linguaggi della recitazione.

Roberto Cacciapaglia (giovedì 16 aprile, ore 19.45), compositore e pianista di fama internazionale e autore della musica del Gran Finale dei Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, presenterà The Future, un incontro tra musica, parole e visioni del domani. François Hollande (venerdì 17 aprile, ore 15.30), presidente della Repubblica Francese dal 2012 al 2017, sarà protagonista di una conversazione sul futuro dell’Europa. Venerdì 17 aprile (ore 17), ospite Luca Zaia, già presidente della Regione Veneto per tre mandati e oggi presidente del Consiglio Regionale. Dal 2008 al 2010 ha ricoperto l’incarico di Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali nel quarto governo Berlusconi. Membro storico della Lega Nord.

E ancora: la scrittrice e autrice cinematografica Anna Samueli (sabato 18 aprile, ore 15.30) attraverso la figura di Mariano Fortuny – artista, inventore, creatore di visioni – aprirà una riflessione su temi ancora attuali: la costruzione di sé, il rapporto tra arte e vita, la tensione tra tradizione e cambiamento. Massimo Recalcati (sabato 18 aprile, ore 17), filosofo e psicanalista tra i più autorevoli pensatori contemporanei, terrà una lectio sul rapporto tra fragilità, identità e nuove generazioni. Chiude il festival Brunello Cucinelli (sabato 18 aprile, ore 18.45), fondatore dell’omonimo marchio di lusso e teorico del capitalismo umanistico, in un dialogo su estetica, etica d’impresa e visione del futuro.