venerdì 10 Aprile 2026

Gerry Scotti si scusa dopo la battuta infelice sugli insegnanti di sostegno: “Ho sbagliato, scusate la mia ignoranza”

"Ho offeso chi ha bisogno del sostegno e le loro famiglie, vi chiedo scusa per la mia leggerezza e per la mia ignoranza"

di Marcella PirettiData pubblicazione: 10-4-2026 ore 10:42Ultimo aggiornamento: 10-4-2026 ore 10:42

BOLOGNA – Si è scusato, spiegando di aver usato “parole superficiali” e di essere stato “leggero”, anche se l’intenzione non era di offendere gli insegnanti di sostegno e nemmeno gli alunni che ne hanno bisogno. Ma insomma, la ‘frittata’ orma era fatta: scivolone per Gerry Scotti, il conduttore tv, che l’altra sera durante la puntata de ‘La ruota della fortuna’. Alle prese con una concorrente insegnante, Gerry Scotti ha avuto un’uscita veramente poco infelice quando la donna, insegnante di italiano storia e geografia, ha detto che, per quest’anno, lavorava come insegnante di sostegno: “Lo so che chi vuole fare il vostro lavoro deve accettare quello che passa il convento“. Insomma, come se fare l’insegnante di sostegno fosse un ripiego. E poi l’appello a fare di più per gli insegnanti: “Noi non perdiamo l’occasione per dirlo. Aiutiamo questi ragazzi che vogliono fare gli insegnanti: queste le esatte parole”.

Dopo un messaggio di scuse pubblicato sui social, il conduttore è tornato sull’argomento in puntata: “Alcuni giorni fa ho maldestramente utilizzato male una parola, ho sbagliato. Probabilmente ho creato offesa nei confronti delle persone che hanno bisogno dell’attività di sostegno, le famiglie, i papà e le mamme dei ragazzi. Vi chiedo scusa per la mia leggerezza e per la mia ignoranza“, le parole. Inoltre, ha aggiunto: “Ignoravo, usando quella parola, di creare un problema così grosso. I vostri figli meritano un’attenzione più grande, anche nella scelta degli insegnanti che si occupano di loro”.

Leggi anche

Addio alle figurine dei calciatori Panini, la Federazione calcio ha scelto Topps (Usa)

di Luca Donigaglia

Dolce&Gabbana, Stefano Gabbana lascia la presidenza: cosa è successo

di Marcella Piretti

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»