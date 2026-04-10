Gerry Scotti si scusa dopo la battuta infelice sugli insegnanti di sostegno: “Ho sbagliato, scusate la mia ignoranza”

BOLOGNA – Si è scusato, spiegando di aver usato “parole superficiali” e di essere stato “leggero”, anche se l’intenzione non era di offendere gli insegnanti di sostegno e nemmeno gli alunni che ne hanno bisogno. Ma insomma, la ‘frittata’ orma era fatta: scivolone per Gerry Scotti, il conduttore tv, che l’altra sera durante la puntata de ‘La ruota della fortuna’. Alle prese con una concorrente insegnante, Gerry Scotti ha avuto un’uscita veramente poco infelice quando la donna, insegnante di italiano storia e geografia, ha detto che, per quest’anno, lavorava come insegnante di sostegno: “Lo so che chi vuole fare il vostro lavoro deve accettare quello che passa il convento“. Insomma, come se fare l’insegnante di sostegno fosse un ripiego. E poi l’appello a fare di più per gli insegnanti: “Noi non perdiamo l’occasione per dirlo. Aiutiamo questi ragazzi che vogliono fare gli insegnanti: queste le esatte parole”.

Dopo un messaggio di scuse pubblicato sui social, il conduttore è tornato sull’argomento in puntata: “Alcuni giorni fa ho maldestramente utilizzato male una parola, ho sbagliato. Probabilmente ho creato offesa nei confronti delle persone che hanno bisogno dell’attività di sostegno, le famiglie, i papà e le mamme dei ragazzi. Vi chiedo scusa per la mia leggerezza e per la mia ignoranza“, le parole. Inoltre, ha aggiunto: “Ignoravo, usando quella parola, di creare un problema così grosso. I vostri figli meritano un’attenzione più grande, anche nella scelta degli insegnanti che si occupano di loro”.