Artemis II, il ritorno potrebbe essere la parte più pericolosa: ecco perchè

ROMA – Dopo il viaggio di successo attorno alla Luna, la missione Artemis II della NASA si prepara alla fase più delicata: il rientro sulla Terra. Al centro delle preoccupazioni c’è lo scudo termico della capsula Orion, essenziale per proteggere gli astronauti dalle temperature elevatissime che si ritroveranno ad attraversare. Come riporta il New York Times, l’agenzia spaziale riconosce la presenza di difetti, ma si dice fiduciosa sulla sicurezza della missione.

“Un’approfondita analisi e numerosi test sul materiale dello scudo termico ci hanno dato la certezza di poter intraprendere questa missione con un ampio margine di sicurezza”, ha dichiarato l’amministratore della NASA Jared Isaacman. L’ex astronauta ed esperto di scudi termici Charlie Camarda, invece, ha espresso forti perplessità: “La NASA non ha assolutamente i dati per dimostrare che sia sicuro”, avvertendo che il rischio, seppur contenuto, potrebbe avere conseguenze catastrofiche “Pregherò affinché non accada nulla”, ha detto durante un’intervista pochi giorni prima del lancio di Artemis II. Anche l’ingegnere Dan Rasky ha criticato la decisione, definendola “non prudente” e “sconsiderata”.

I problemi erano già emersi durante Artemis I, missione senza equipaggio del 2022: al rientro lo scudo termico mostrava danni inattesi, con parti del materiale protettivo – l’Avcoat – staccatesi invece di consumarsi gradualmente. Secondo gli ingegneri, il fenomeno sarebbe legato all’accumulo di gas all’interno del materiale, che provoca crepe e distacchi improvvisi. Per Artemis II, tuttavia, la NASA ha deciso di non sostituire lo scudo già installato, optando invece per una traiettoria di rientro più rapida per ridurre l’esposizione al calore. Una scelta che però non convince tutti.

Gli astronauti, dal canto loro, sono consapevoli dei rischi. “Siamo stati presenti in ogni singola fase della costruzione della navicella spaziale”, ha dichiarato il comandante Reid Wiseman. Nell’ipotesi peggiore non c’è alcun piano di riserva e nessun modo per gli astronauti di mettersi in salvo, ma i funzionari della NASA sono fiduciosi che, nonostante le note carenze dello scudo termico, i quattro astronauti di Artemis II rimarranno vivi e in buone condizioni quando arriveranno sulla Terra venerdì sera a una velocità di quasi 24.000 miglia orarie, concludendo così un viaggio di 10 giorni sulla Luna e ritorno.

Il rientro potrà essere seguito in diretta a partire dalle 18:30 (ora italiana) di oggi, 10 aprile, sui canali ufficiali della NASA: dalla piattaforma gratuita NASA+, a Nasa TV su YouTube, fino alle principali piattaforme di streaming come Amazon Prime, Apple TV, Netflix, HBO Max, Discovery+, Peacock e Roku.