venerdì 10 Aprile 2026

L’oroscopo di venerdì 10 aprile 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 10-4-2026 ore 7:43Ultimo aggiornamento: 10-4-2026 ore 7:43

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Tutto quello che ha a che fare con il lontano, con i viaggi e con i contatti, deve essere alimentato da buone speranze. Qualche attenzione in più nei confronti di chi ami!

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Un oroscopo più facile perché piano piano tutto quello che hai in mente si sta realizzando, anche un cambiamento legato al lavoro o alla casa.


Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Alcune tue richieste non hanno avuto esito positivo, oggi senti di avere tutti contro. Ti fai troppe ansie, questa sera stenti a prendere sonno proprio perché pensi a tutto quello che devi fare domani.


Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Ben vengano le novità in amore e nell’ambito professionale. Il gruppo delle amicizie ristrette risulta oggi per te la parte vincente del tuo vivere.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Nel lavoro e nel settore economico arriveranno belle notizie. Fortunate le coppie che si sposano in questo periodo. Periodo fertile per quelli che vogliono e possono avere un figlio. Emozioni in corso.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Qualche incertezza in famiglia, problemi da risolvere tra genitori e figli; serata più tranquilla ma in questo periodo non è facile tenere a bada la tua irruenza, stanchezza nel pomeriggio.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Molti sono quelli che si sentono stanchi, nervosi, addirittura è possibile che si debba ripartire da zero in amore o sul lavoro. Non sempre ti va di discutere. Oggi mantenere la calma non ti è affatto facile.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Se hai idea di aprire un’attività devi farti due conti, magari devi vendere qualcosa e allora bisogna essere cauti. Devi riuscire ad impórti serenità, calma.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

In arrivo soddisfazioni di lavoro ed economiche, buone potenzialità per chi studia o deve iniziare un nuovo percorso professionale. Amori che nascono, conferme…

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Cerca di vivere i rapporti sociali e gli incontri di lavoro con positività. Pesante fardello per tutti quelli che vivono relazioni occasionali oppure con persone che sono troppo lontane.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Se hai un’attività propria o vuoi rimetterti in gioco, dopo un periodo di difficoltà, sappi che le Stelle ti daranno una mano. Entusiasmo in arrivo per cambiamenti che riguardano la vita privata.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

In amore le cose vanno bene. Non sottovalutare le opportunità che nascono ora. Le tensioni del passato sembrano solo un ricordo.

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