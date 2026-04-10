venerdì 10 Aprile 2026

Meteo, le previsioni di venerdì 10 aprile 2026

La giornata sarà contraddistinta da un tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere molto più nuvoloso al Centro-Nord

Data pubblicazione: 10-4-2026 ore 7:36Ultimo aggiornamento: 10-4-2026 ore 7:36

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – L’alta pressione continua a dominare il Paese, ma mostra segni di cedimento. La giornata sarà contraddistinta da un tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere molto più nuvoloso al Centro-Nord, localmente anche coperto. Cielo prevalentemente sereno su Sardegna e Sicilia. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, mari perlopiù calmi. Clima mite su tutte le regioni.

NORD

La pressione è ancora piuttosto stabile. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere molto più nuvoloso rispetto ai giorni precedenti, localmente o temporaneamente pure coperto specie al Nordest. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, di conseguenza i mari risulteranno calmi. Il clima sarà mite dappertutto. Temperature Valori massimi attesi tra i 17°C di Venezia, Trieste e Genova e i 22-24°C delle altre città

CENTRO E SARDEGNA

Sulle nostre regioni è presente l’alta pressione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, di conseguenza i mari risulteranno calmi. Lieve calo termico diurno sui settori adriatici, piuttosto mite altrove. Temperature Valori massimi compresi tra i 18°C di Ancona e Pescara e i 23-25°C di Firenze e Roma

SUD E SICILIA

Un campo di alta pressione continua a interessare le nostre regioni a garanzia di un’atmosfera stabile. La giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo, infatti il sole splenderà indisturbato in un cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno debolmente, i mari risulteranno generalmente calmi. Temperature stazionarie. Temperature Valori massimi attesi tra i 18-19°C di tante città e i 24°C di Palermo

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