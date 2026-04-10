Meteo, le previsioni di venerdì 10 aprile 2026

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – L’alta pressione continua a dominare il Paese, ma mostra segni di cedimento. La giornata sarà contraddistinta da un tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere molto più nuvoloso al Centro-Nord, localmente anche coperto. Cielo prevalentemente sereno su Sardegna e Sicilia. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, mari perlopiù calmi. Clima mite su tutte le regioni.

NORD

La pressione è ancora piuttosto stabile. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere molto più nuvoloso rispetto ai giorni precedenti, localmente o temporaneamente pure coperto specie al Nordest. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, di conseguenza i mari risulteranno calmi. Il clima sarà mite dappertutto. Temperature Valori massimi attesi tra i 17°C di Venezia, Trieste e Genova e i 22-24°C delle altre città

CENTRO E SARDEGNA

Sulle nostre regioni è presente l’alta pressione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, di conseguenza i mari risulteranno calmi. Lieve calo termico diurno sui settori adriatici, piuttosto mite altrove. Temperature Valori massimi compresi tra i 18°C di Ancona e Pescara e i 23-25°C di Firenze e Roma

SUD E SICILIA

Un campo di alta pressione continua a interessare le nostre regioni a garanzia di un’atmosfera stabile. La giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo, infatti il sole splenderà indisturbato in un cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno debolmente, i mari risulteranno generalmente calmi. Temperature stazionarie. Temperature Valori massimi attesi tra i 18-19°C di tante città e i 24°C di Palermo